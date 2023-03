A trágica vida de Pedro Pascal: suicídio da mãe, exílio devido à ditadura, bullying…

Ambora atravesse agora o melhor momento da sua carreira profissional, a verdade é que Peter Pascal não foi fácil.

Depois que ele nasceu, seus pais o levaram ainda bebê para a Dinamarca porque sua família socialista foi forçada ao exílio pela ditadura de Pinochet. Então, eles acabaram se estabelecendo no Texas.

Mais tarde, ele teve que superar, entre outras coisas, o bullying na escola ou o suicídio de sua mãe Verônica, em 2000. Esse foi um dos momentos que mais o marcou na sua vida. Tanto que o levou a tomar Pascal como seu primeiro sobrenome, deixando o sobrenome de seu pai, balmacedaem segundo lugar.

“As circunstâncias da morte da minha mãe tornaram muito difícil para nós manter a memória dela como a pessoa que ela era”, disse ele à revista Paula há algum tempo.

“Dói muito. Às vezes me sinto angustiada e tento lidar com isso da melhor maneira, porque sei que minha mãe não gostaria que eu fizesse o contrário.

“Ela era o amor da minha vida. Penso nela todos os dias. Como não rezo, não posso dizer que tenho o costume de senti-la por perto, mas vivo por ela mesmo que ela tenha partido. Isso faz sentido para mim.”

O escândalo do pai e a figura da irmã

Enquanto isso, durante aqueles anos turbulentos, Pedropai de, José Balmacedafoi afetado por um escândalo na clínica de reprodução assistida onde trabalhava em 1995. Ele foi acusado, junto com outros colegas, de roubar óvulos de mulheres.

Após a morte de um bebê, protestos das mães e até 70 denúncias, a clínica foi fechada e todos foram acusados ​​de fraude.

Então Jose e sua esposa fugiram com os filhos para o Chile. Pedro e sua irmã javiera permaneceu em Nova York para estudar. foi lá que Pedro formado como ator, na Tisch School of the Arts.

“Minha irmã mais velha é o mundo para mim” Pedro mesmo disse em suas entrevistas no início dos anos 2000. Até hoje, o ator de ‘Game of Thrones’ ainda acredita na inocência de seu pai.

Chegada a Madri e decolagem como ator

Após o suicídio de sua mãe em 2000, Pascal teve treinamento de atuação suficiente para assumir riscos e buscar oportunidades. Depois de aparecer na série ‘Buffy the Vampire Slayer’ (1997-2003), nos anos seguintes viajou para Madrid, onde começou a sua aventura na vida nocturna como go-go boy.

Mais tarde, sua carreira de ator foi mais sobre trabalhar na cena independente, e não foi até que ele conheceu Sarah Paulsonque era amigo dos showrunners de ‘Game of Thrones’, quando teve sua primeira grande oportunidade como ator, quase aos 40 anos.

Em ‘A Guerra dos Tronos’, Pascal interpretou Oberyn Martell antes de participar de ‘The Good Wife’, ‘Law and Order’, ‘The Mentalist’, ‘Narcos’, ‘Wonder Woman 1984’ e ‘Kingsman’.

Hoje ele triunfa como Joel Miller na popular série ‘The Last of Us’, e acredita-se que ele já esteja trabalhando em um papel para a Marvel Studios.