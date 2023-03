A transformação espetacular de Ayesha Curry depois de perder peso deixa os fãs de Steph loucos

Stephen Curryesposa de Eles são novos pegou os fãs de surpresa depois de posar fotos da cúpula do Dia Internacional da Mulher Forbes 30/50 que aconteceu em Abu Dhabi.

Ayesha, que posou com um vestido longo preto, recebeu muitos elogios dos fãs e de diversas celebridades como Lindsay Lohanque rotulou Curryesposa de ‘bonita’.

“Eu meio que tenho passado por uma jornada de saúde nos últimos três anos”, Curry disse à People em janeiro.

“Gosto de manifestar e escrever coisas e definir minhas intenções e objetivos. Sou obcecado por isso e acho que realmente funciona para mim, ser capaz de ver as coisas visivelmente.

“Uma das minhas grandes resoluções para janeiro será construir um pouco de massa muscular.

“Perdi 35 libras no ano passado, o que me deixa muito animado, mas agora quero essa definição e quero me sentir forte em minha pele.”

Um de seus seguidores criticou os críticos que expressaram sua preocupação com Currya transformação.

“Eu desprezo esta sociedade onde as pessoas estão constantemente fazendo comentários sobre o peso de alguém”, escreveu um seguidor.

“Mesmo se você tiver boas intenções, eles podem não se sentir da mesma maneira. Eles podem gostar de ser menores ou maiores etc. e eu sinto que toda mulher tem uma relação manchada com seu peso e corpo por causa disso.

“Apenas diga que ela está bonita.”