A última explosão de Simon Charles Dorante-Day contra o rei Charles: alega que a princesa Diana disse a Harry e William a verdade sobre ele

Simone Charles Dorante-Day continua acreditando que é filho de Rei Carlos e Camilae fez mais uma postagem online para descrever sua situação.

Embora não haja quase nenhuma evidência de que o que ele está dizendo seja verdade, ele continua convencido de sua herança.

Não houve nenhuma resposta da família real sobre suas reivindicações, embora ele continue percorrendo vários caminhos para chamar a atenção e focar em suas reivindicações.

Não está claro o que ele realmente ganha com isso, seja atenção, dinheiro ou mesmo se ele realmente acredita no que está dizendo, mas ele é um personagem muito convincente.

Embora isso esteja se aproximando de uma teoria da conspiração, dia de Dorante acredita que princesa Diana sabia de sua existência e sabia a verdade que ele era de fato Rei Carlos‘ filho ilegitimo.

“Muitas pessoas tentaram esconder e enganar para mudar o que é a vontade de Deus para seu próprio propósito, mas quando você pode ver a verdade, como muitos videntes em todo o mundo têm, você não pode deixar a verdade de lado porque você sabe que é para o bem comum do todo, não o eu”, ele postou no Facebook.

“Existem muitas peças neste quebra-cabeça – como eu disse antes – há mais do que aparências, há mais do que cronogramas, há mais do que papelada, há mais do que evidências, há mais do que boatos e fofocas, há mais do que memórias e meu experiências! Mais importante, não sou o único que tem essa visão nem esse conhecimento! Como diz minha esposa, é um insulto para o hemisfério norte pensar que eles são os únicos que têm visão.

“Enquanto seu pai Carlos tentou esconder a verdade dos meninos e de outras pessoas sobre você, a mãe deles, Diana, descobriu sobre você e contou atormentar & William sobre você existir, antes dela ser assassinada. É por isso atormentar está dizendo para Carlos diga a verdade!!! O médium que diana confiada para dizer a ela que a verdade é boa, mas nós também temos alguns médiuns mortais aqui na Austrália, e eles incluem alguns dos povos das Primeiras Nações da Austrália.”