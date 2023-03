A verdadeira razão pela qual Kobe Bryant escolheu o nº 24, de acordo com Kevin Garnett…

Kobe Bryant foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, um competidor nato e feroz que não deixou pedra sobre pedra na quadra. Ele também era um talento indomável, que desde sua estreia na NBA buscou deixar sua marca na liga. E ele conseguiu.

Com um espírito competitivo único, talvez o maior que a NBA já viu, sua lenda sempre cresceu à sombra de comparações com Michael Jordan. “Eu não quero ser o próximo JordâniaEu só quero ser Kobe Bryant“, diria ele sobre o assunto.

Embora sempre negasse, o nº 24 passou muito tempo imitando o jogo e as jogadas do lendário nº 23. Isso é o que celtas de Boston lenda Kevin Garnett tinha a dizer sobre Kobe no ShowTime Basketball.

Um jovem Kobe Bryant, antes de seu ídolo, Michael Jordan

“Ele estava obcecado”, Garnett disse. “Ele escolheu 24 por causa de Jordânia. Ele escolheu porque em sua mente ele estava acima Michael. O 24 sobre o 23. Foi um tiro no Jordânia.”

Uma hipótese, no mínimo, curiosa. KobeA obsessão de vencer sempre foi comparada com a de Michael. Aquele espelho em que se olhava e Jordan era o jogador que queria igualar e superar a todo custo: “Cada recorde que Jordânia tive, Kobe persegui-lo”, diz Garnett. Considerando Bryantpersonalidade, é bem possível que a história contada por Garnett é verdade. Ou, inversamente, pode ser mera coincidência.

Milhões de crianças cresceram querendo ser Jordânia. Todos sonhavam em mostrar a língua enquanto voavam para o aro. Nos últimos 25 anos tem havido uma constante no basquete: encontrar o novo Michael Jordan.

A busca foi tão inevitável quanto fútil e fez mais mal do que bem à carreira de vários jogadores.