A visita surpresa de Ciara e Russell Wilson à prisão traz esperança e adoração aos presidiários

Ciara e seu marido, quarterback do Denver Broncos Russel Wilson, recentemente visitou a Flórida Instituição Correcional de Everglades para trazer um pouco de alegria aos internos. O casal fez parceria com Deus atrás das grades, uma organização que ajuda os presos a se conectarem com sua fé. Juntos, eles passaram um tempo com mais de 300 homens encarcerados, cantando, dançando, lendo versículos da Bíblia e espalhando positividade.

De acordo com um vídeo compartilhado no site do casal Instagram Segundo relatos, a visita de Ciara e Russell levou a um momento poderoso em que “27 homens encarcerados entregaram suas vidas a Jesus dentro de uma prisão de segurança máxima”. O evento foi um grande sucesso, e a capela da prisão encheu-se de adoração e louvor, segundo relatos.

Durante a visita, Wilson recitou um versículo da Bíblia que incentiva o perdão e o pensamento positivo. Os internos ficaram comovidos com suas palavras, e a capela começou a explodir em adoração e louvor. Ciara também falou com as presidiárias sobre amor incondicional e perdão antes de cantar “Criador de Caminhos”, uma canção de adoração contemporânea do cantor gospel nigeriano Sinach.

Ciara falou sobre amor e perdão aos presidiários

O vencedor do Grammy falou sobre a beleza do amor e do perdão de Deus, dizendo: “Você sabe o que há de tão bonito no amor de Deus? É implacável. Ele não desiste. E você sabe o que eu amo em Deus e o que ele disse em sua promessa ? Não há condenação em Cristo Jesus. Portanto, se você pedir perdão, ele o perdoará. Meu coração está cheio de alegria.

A visita do casal teve um impacto profundo nos presos, e a organização Deus Atrás das Grades expressou sua gratidão nas redes sociais, dizendo: “Em um lugar tão facilmente preenchido com tanta divisão, houve um momento em que homens encarcerados colocaram seus braços em volta um do outro. outros e orou por aqueles que lutam contra a ansiedade e a depressão”.

Como a organização comentou, a visita de Ciara e Russell Wilson à Instituição Correcional de Everglades é um lembrete de que a positividade e a fé podem unir as pessoas, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras.