Aaron Carter estava com medo de pessoas vindo atrás dele, de acordo com amigos

Os amigos de Aaron Carter estão questionando sua morte e afirmam que é muito suspeito, pois as coisas não estão se encaixando depois que a mãe de Carter divulgou as fotos horríveis de onde ele morreu.

Morgan Matthews e Bryan Cassidy falaram com a mídia e mencionaram que tinham motivos para acreditar que provavelmente foi um homicídio.

Mãe de Carter divulgou fotos da cena da morte

“Ele sempre ficava paranóico com as pessoas atrás dele ou [that] alguém está atrás dele”, explicou Cassidy,

De acordo com a página seis, Cassidy elaborou ” [How Aaron’s body was found] também me deu suspeitas porque eu estava tipo, ‘Espere um minuto, ele estava paranóico ou não?’ Não quero apontar o dedo, mas simplesmente não faz sentido.”

Matthews era o ex-empresário de Carter e mencionou que antes de morrer ele disse a ele que ‘Há pessoas atrás de mim, preciso de ajuda, preciso sair desta cidade’”, lembrou Matthews. “Ele estava tentando ir embora. Sua casa esteve à venda por um longo

tempo.” A morte de Carte foi terrível para seus amigos

A causa oficial da morte de Carter não foi confirmada, o Los Angeles County Coroner’s Office disse que o afogamento foi eliminado porque não encontraram água em seus pulmões.

A mãe de Carter disse que “ainda está tentando obter uma investigação real” porque o legista disse que foi “uma overdose acidental” e “nunca investigou como uma possível cena de crime” porque descobriram que Carter tinha um passado com vício.

“Sabemos que Aaron amava sua vida todos os dias. Ele acordava, ligava para nós e adorava fazer coisas todos os dias”, disse Matthews.

“Ele amava sua vida. As pessoas que amam suas vidas não as terminam.”