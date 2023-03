Aaron Rodgers discute seu futuro: A decisão é final

Aaron Rodgers diz que tomará uma decisão sobre seu futuro “em breve”, enquanto o quarterback quatro vezes MVP pondera se deve jogar na próxima temporada e se seu futuro continua com o Green Bay Packers.

Rodgers, 39, discutiu seu futuro enquanto falava em um episódio do “Aubrey Marcus Podcast” que foi divulgado na manhã de quarta-feira. Ele passou grande parte da conversa de 1 hora e meia descrevendo seu recente retiro de isolamento no qual disse que passou quatro dias sozinho em um quarto escuro.

“Há uma finalidade para a decisão”, disse Rodgers. “Eu não faço isso levianamente. Não quero arrastar ninguém por aí.”

O podcast foi lançado um dia depois que o gerente geral do Packers Brian Gutekunst foi questionado sobre Rodgers e disse que eles “ainda não tiveram as conversas que precisamos ter”. Gutekunst indicou que espera que uma decisão seja tomada no início da agência livre em 15 de março.

“Houve algum contato de um lado para o outro”, disse Gutekunst. “Obviamente, ele teve algumas coisas em seu prato. Espero que essas coisas aconteçam em breve.”

Gutekunst também indicou que acredita que a escolha da primeira rodada de 2020, Jordan Love, está pronta para ser um quarterback titular da NFL. Love apoiou Rodgers nas últimas três temporadas.

Rodgers, que deve fazer cerca de $ 59,5 milhões Se ele jogar, observou que “para todos os envolvidos, direta e indiretamente, é melhor uma decisão anterior”.

Ele fez referência aos últimos estágios da Brett Favreda carreira em Green Bay, quando os Packers não sabiam se o quarterback do Hall da Fama jogaria ou se aposentaria. Rodgers apoiou Favre nas três primeiras temporadas de sua carreira.

Favre se aposentou na primavera de 2008 antes de mudar de ideia, levando os Packers a trocá-lo pelo New York Jets porque eles já haviam anunciado Rodgers como titular.

“Olha, estou respondendo a perguntas sobre isso porque me perguntam sobre isso”, disse Rodgers. “Estou falando sobre isso porque é importante para mim. Se você não gosta e acha que é drama, eu sendo uma diva ou o que quer que seja, desligue-o. Tudo bem. Mas esta é a minha vida. É importante para mim . Vou tomar uma decisão em breve e seguiremos esse caminho e ficaremos muito animados com isso.

Por que Aaron Rodgers decidiu se aposentar na obscuridade?

Rodgers observou que planejou esse retiro há vários meses e que não foi planejado especificamente para que ele pudesse pensar em seu futuro no futebol. Rodgers disse que queria uma chance de “desconectar-se da tecnologia e do mundo” e dar a si mesmo “o presente do descanso”.

Mas a solidão lhe deu muitas oportunidades para considerar as possibilidades.

Rodgers disse que teria muito incentivo se voltasse após uma temporada de 2022, na qual teve sua classificação de passador mais baixa como titular, depois que o Packers foi de 8 a 9 e perdeu os playoffs.

Ele comparou com a situação que enfrentou no início de 2020, que marcou o segundo ano dos Packers sob o comando do técnico Matt LaFleur e a temporada após o time ter escolhido Love. Rodgers recebeu honras de MVP em 2020 e 2021.

“Já tive dúvidas antes”, disse Rodgers. “Honestamente, senti no primeiro ano que Matt estava aqui, Matt estava em Green Bay em 19 e às vezes me sentia como um gerente de jogo, como se não entendesse muito bem o que estávamos fazendo às vezes no ataque. Meu trabalho era para cuidar do futebol e eu fiz. Lancei quatro interceptações e 26 touchdowns, e estávamos 13-3, mas senti que havia muito mais. Então eles selecionaram meu substituto e ganhei o MVP duas vezes, e lancei 85 touchdowns e nove interceptações em dois anos.

“Obviamente houve algumas mudanças que aconteceram na equipe e na comissão técnica e eu não tive meu melhor ano jogando (na última temporada) e provavelmente há pessoas que pensam que eu terminei. Eles pensaram que eu estava acabado antes de me tornar COVID MVP duas vezes. Portanto, haveria muita inspiração nesse caminho.