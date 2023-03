Aaron Rodgers diz que é ‘discutivelmente o melhor jogador’ da história do Green Bay Packers

Aaron Rodgers passou O Show de Pat McAfee dizer que pretende jogar pelo Jatos de Nova York próxima temporada, mas agora resta que as duas franquias cheguem a um acordo sobre uma compensação comercial, que aparentemente Baía Verde está querendo que seja muito, como um de Adam Schefter relatório desta manhã expressou as intenções do embaladores receber várias escolhas de primeira rodada, algo que não parece ser um bom negócio para Nova Iorque.

Aaron Rodgers diz que está em discussão para ser o melhor jogador da história do Green Bay Packers ao lado de Brett Favre e Bart Starr, mas não há discussão quando se trata de quem é o jogador que jogou por mais tempo com o time.

“Sou o Packer mais antigo da história e minha vida é melhor por causa do meu tempo em Green Bay.”