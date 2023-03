Aaron Rodgers diz que quer jogar no New York Jets, ‘Packers gostaria de seguir em frente’

Aaron Rodgers acabou de admitir que quer ser um New York Jet em 2023 … dizendo que está claro para ele que o Green Bay Packers não o quer mais.

O quarterback estrela quebrou tudo sobre sua situação atual O Pat McAfee Mostrar na tarde de quarta-feira – dizendo que até sexta-feira passada havia decidido não se aposentar … e sua intenção agora é “jogar pelo New York Jets”.

Ele acrescentou que, após conversas com executivos do Green Bay, ele acreditava que os Packers “gostariam de seguir em frente” também.

O jogador de 39 anos disse que não nutre má vontade em relação ao seu ex-time pela maneira como tudo está acontecendo agora … mas ele disse que gostaria que os Packers tivessem sido mais honestos com ele após a temporada.

Aaron Rodgers sai do retiro das trevas e chega ao bar da moda no Colorado

Mas, Rodgers – que admitiu ter pensado seriamente em se aposentar (“90 por cento”, ele chamou) antes de sua escuridão recua no final de fevereiro – as coisas mudaram quando ele voltou do isolamento.