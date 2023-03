Aaron Rodgers ou Daniel Jones? Os jatos teriam uma decisão difícil a tomar

Tele Jatos de Nova York estão de olho no quarterback de seu rival do outro lado da cidade, daniel jones. De acordo com Albert Breer da Sports Illustratedos Jets estão explorando todas as possibilidades enquanto procuram seu próximo zagueiro, incluindo atrair Jones para longe dos Giants.

Breer relatou que os Jets estão “abertos a todas as possibilidades”, de zagueiros de renome como Aaron Rodgers e Derek Carrpara Ryan Tannehill e Jimmy Garoppoloaté mesmo a ideia de trazer Geno Smith de volta ou atraindo daniel jones de toda a cidade.

O interesse dos Jets em Jones surge em meio a rumores de que os Giants e o jovem quarterback estão lutando para chegar a um acordo de longo prazo. Houve relatos de que Jones está pedindo $ 45 milhões anualmente dos Giants, um valor que a equipe não está disposta a cumprir.

Se os Giants e Jones não chegarem a um acordo até 15 de março, espera-se que o quarterback seja marcado como franquia.

Jets irão atrás de Jones se não puderem ter Aaron Rodgers

Se isso acontecer, os Jets podem tentar atrair Jones para o lado deles. Diz-se que a equipe está explorando todas as opções possíveis enquanto procura seu próximo zagueiro. Jones pode ser uma opção atraente para os Jets, já que a equipe ainda tem esperança de que Aaron Rodgers vai querer ser negociado para sua equipe.

Os Jets têm sido a equipe mais comentada quando se trata de possíveis pontos de pouso para o Green Bay Packers quarterback. No entanto, se os Jets não conseguirem pousar Rodgers, eles podem recorrer a alguém como Jones ou Carr.

O invasores recentemente lançou Carr, tornando-o um agente livre. Os Jets podem persegui-lo se atacarem Rodgers e Jones.

Os Jets precisam de um quarterback após uma campanha terrível em 2022 que viu Zach Wilson luta. Não se espera que Wilson seja a resposta para os Jets daqui para frente, e a equipe está procurando fazer uma mudança. Jones, que mostrou lampejos de potencial com os Giants, pode ser uma opção intrigante para os Jets se eles não conseguirem contratar um dos outros zagueiros de renome que estão mirando.