Atodos os olhos estão em Aaron Rodgersjá que o quarterback estrela supostamente estava em negociações com oJatos de Nova Yorkpotencialmente abrindo caminho para uma mudança de divisão para o AFC Leste.

Segundo relatos, Rodgers está “aberto à ideia de ir” para Nova York, com Connor Hughes do SNY confirmando a conversa.

Enquanto Rodgers ainda tem contrato com oBaía Verdeum comércio para o Jatos exigiria o embaladores estar aberto à ideia de tratá-lo.

Caso contrário, essas discussões diretas podem ser consideradas adulteração, podendo levar a sanções para os Jets. É um jogo de alto risco, especialmente considerando a perda de Miami na primeira rodada devido a adulteração deTom Brady.

Para o Jatos, Rodgers seria uma virada de jogo, especialmente com uma defesa construída para vencer agora. Rodgers tem sido a melhor opção para os Jets durante toda a offseason, e depois de perder Derek Carr, pousá-lo é ainda mais crucial. A queda de Rodgers para o próximo nível de quarterbacks no mercado, como Jimmy Garoppolo e Baker Mayfield, é significativo.

Aaron Rodgers choca o mundo do futebol com possível transferência para a AFC East

Apesar das manchetes e especulações nesta offseason, Rodgers deixou claro que não vai mais arrastar o processo. Em um podcast recente, o homem de 39 anos embaladores O quarterback ofereceu uma solução simples para os fãs que acham que ele está sendo uma diva: “Apenas desligue.”

Rodgers está demorando com a decisão, mas ele sabe que há uma finalidade nisso. Ele quer fazer a escolha certa e não arrastar ninguém, e está confiante de que todas as respostas estão dentro dele. Como ele diz: “Esta é a minha vida. É importante para mim. Tomarei uma decisão em breve e seguiremos por esse caminho. Ficarei muito animado com isso.”

Enquanto o Jatos e Rodgers continuar suas discussões, os fãs de futebol de toda a liga esperam ansiosamente para ver se esse movimento potencial de grande sucesso se concretizará.