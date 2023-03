Aaron Rodgers sai do retiro das trevas e chega ao bar da moda no Colorado

Aaron Rodgers passou da escuridão para algumas luzes de neon – chegando a um bar da moda no Colorado poucos dias depois de sair de seu retiro de isolamento.

O quarterback do Green Bay Packers fugiu para o local em Vail menos de uma semana depois de passar alguns dias e noites em completa escuridão em um quarto em Oregon. Em vídeo do GB QB, obtido por Esportes TMZ você pode ver que o tempo longe da luz solar e o toque humano não causaram nenhum dano.

Rodgers se vestiu bem para sair à noite com um grupo de amigos no Chasing Rabbits ‘The Rabbit Hole … jogando Skee-Ball, Pop-A-Shot e até Twister.

Testemunhas nos dizem que Rodgers chegou por volta das 21h com cerca de 15 pessoas em sua equipe … incluindo algumas mulheres muito bonitas. Eles beberam champanhe durante a noite – e nos disseram que Rodgers parecia despreocupado, compartilhando risadas com seus amigos.

Ainda nenhuma palavra de Rodgers sobre como o retiro ou a noite que se seguiu no Centennial State mudou as coisas para ele seguir em frente … mas parecia haver muitas imagens verdes no bar – talvez um bom sinal para os Packers e os Jets ???