Aaron Rodgers sai para festejar no famoso bar do Colorado após o recuo da escuridão

Etodo mundo quer saber onde Aaron Rodgers vai jogar a seguir, ele está realmente tomando seu tempo para tomar uma decisão sobre seu futuro. A possibilidade de permanecer em Baía Verde permanece aberto, mas há muitas franquias da NFL que não hesitariam em contratá-lo. Além disso, a chance dele anunciar sua aposentadoria também está presente. Quando Aaron Rodgers anunciou que ficaria isolado em um sala escura, todos os meios de comunicação correram para buscar aquele lugar onde Rodgers planejava fazer seu ciclo de isolamento. Agora que ele está fora, é natural que ele queira se socializar com as pessoas.

Ele decidiu voltar à vida noturna depois de ser visto em uma boate popular no Colorado chamada ‘Chasing Rabbits’ The Rabbit Hole’. Ele foi visto saindo com alguns amigos jogando Skee-Ball, Pop-A-Shot e até Twister. Aaron Rodgers teve uma boa noite com os amigos e até permitiu que os paparazzi tirassem fotos dele em close. Até TMZ Sports consegui um vídeo de Rodgers saindo do local e parecendo bastante relaxado. Segundo testemunhas, Rodgers chegou ao local por volta das 21h. Havia cerca de 15 pessoas em sua tripulação, entre homens e mulheres.

Quando receberemos notícias de Aaron Rodgers sobre seu futuro?

Depois de deixar este lugar, Aaron Rodgers e seus amigos foram para um bom jantar privado. No dia seguinte, Rodgers estava no Aubrey Marcus Podcast e disse o seguinte sobre seu futuro: “Para todos os envolvidos direta e indiretamente, é melhor para uma decisão mais cedo. Eu me sinto muito bem com as conversas que vão ter, que foram feitas, com as pessoas importantes na minha vida que ajudam a me oriente, mas não estou procurando alguém para me dizer qual é a resposta.

“Todas as respostas estão dentro de mim, e eu toquei muitas delas – e definitivamente os sentimentos – em ambos os lados durante a escuridão. Sou grato por aquele tempo. Há uma finalidade para a decisão. Eu não tomo levianamente. Não quero arrastar ninguém. Olha, estou respondendo a perguntas sobre isso porque me perguntaram sobre isso. Estou falando sobre isso porque é importante para mim. Se você não gosta e você Acho que é drama, você acha que estou sendo uma diva ou o que quer que seja, então apenas desligue. Tudo bem. Mas esta é a minha vida. É importante para mim, e tomarei uma decisão em breve e iremos para baixo essa estrada e ficar muito animado com isso.”