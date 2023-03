Aaron Rodgers se inscreve como palestrante em uma conferência de ciência psicodélica no Colorado

Rindependentemente de onde ele joga na próxima temporada, Aaron Rodgers já tem planos para o mês de junho pois será palestrante convidado no maior ciência psicodélica evento nos últimos anos. Em primeiro lugar, as raves são algumas das maiores reuniões psicodélicas que existem, mas são totalmente recreativas. Aaron Rodgers participará do Associação Multidisciplinar para Estudos Psicodélicos (MAPS), conhecido como Psychedelic Science 2023 durante o mês de junho. Aaron Rodgers será o palestrante convidado para cerca de 10.000 participantes e fará parte de um dia repleto de palestras, workshops e painéis de discussão sobre todos os alucinógenos existentes.

Nós sabemos Aaron Rodgers recentemente se meteu em um retiro solitário que deveria ajudá-lo a tomar uma decisão sobre seu futuro. Mas o QB aceitou publicamente que tomou Ayahuasca várias vezes e quem sabe que outros psicodélicos ele fez. Mas sua paixão é apenas por psicodélicos à base de plantas, sem psicodélicos sintéticos para Aaron Rodgers. Pelo que sabemos, ele conseguiu conciliar esse estilo de vida pouco ortodoxo com sua carreira na NFL e até ganhou duas vitórias consecutivas Prêmios MVP ao longo dos anos, ele revelou sobre essas práticas. Aliás, Rodgers até atribuiu suas boas atuações ao uso dessas substâncias.

Aaron Rodgers poderia quebrar um paradigma com psicodélicos entre os atletas?

Não importa o quão sério ele leve esse novo modo de vida, Aaron Rodgers sempre terá críticos atrás dele. Quem mais se irrita com o exemplo de Aaron Rodgers são os conservadores, totalmente contra o uso de qualquer tipo de substância. Mas se ele fizer isso direito, o QB tem a chance de mudar as mentes das pessoas e seu conceito sobre o que os psicodélicos podem ser para a saúde mental e o crescimento geral. Não houve nenhuma informação nova sobre o que Rodgers discutirá como palestrante convidado neste evento, ele apenas confirmou sua presença através de relatos de fontes como ESPN ou TMZ. Enquanto isso, vamos tentar descobrir se ele joga pelo Jatos de Nova York ou não.