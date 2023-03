‘Aberração da natureza’: Pros reagem à vitória de Merab Dvalishvili sobre Petr Yan no UFC Las Vegas

Quando Petr Yan e Merab Dvalishvili se enfrentaram no evento principal do UFC Las Vegas, os fãs de luta esperavam o ponto culminante de uma das rivalidades mais acaloradas da memória recente.

Yan, um ex-campeão peso-galo indiscutível e interino, estava tentando acertar o navio depois de perder lutas consecutivas em encontros com Aljamain Sterling e Sean O’Malley.

Dvalishvili, por outro lado, entrou na briga com uma sequência de oito vitórias consecutivas contra alguns dos principais nomes da divisão. Mas após 25 minutos de ação e um total de 11 quedas, foi Dvalishvili quem saiu vitorioso com sua nona vitória consecutiva.

Veja como o resto de seus companheiros lutadores reagiram à sua vitória dentro do The Theather at Virgin Hotels.

Merab é uma aberração da natureza — Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) 12 de março de 2023

Queda após queda e ainda fresco. @ufc — Brian Ortega (@BrianTcity) 12 de março de 2023

Isso é impressionante!!!! Merab é um monstro #ufc — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 12 de março de 2023

Que desempenho incrível. Ninguém jamais dominou Yan assim. Merab é uma máquina absoluta. #UFCLasVegas — Ode’ ⭕️sbourne (@OdeOsbourne) 12 de março de 2023

Merab: Se wrestle f@cked fosse uma pessoa! Sheesh! —Walt Harris (@thebigticket205) 12 de março de 2023