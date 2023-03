Achraf Hakimi testemunha perante o juiz após a vítima contar o que aconteceu: Em casa as coisas ficaram fora de controle…

TA promotoria francesa acusou formalmente Achrafi Hakimi com estupro, enquanto o futebolista marroquino já testemunhou perante o juiz. O jogador segue em liberdade, mas sob vigilância policial. Ele não tem permissão para ter contato com a suposta vítima e sua comitiva terá que testemunhar em breve, segundo a mídia francesa.

A vítima, de 24 anos, contou sua história no domingo, 26 de fevereiro. Ela expôs os fatos antes de fazer a denúncia. No dia 16 de janeiro ela começou a conversar com o jogador via Instagram e só na noite de 25 de fevereiro é que eles decidiram se encontrar. Achraf enviou a ela um Uber para buscá-la e levá-la para sua casa.

Ele estava sozinho em casa, porque sua companheira (Hiba Abouk) estava em Dubai com o resto da família. O comunicado diz que, “na casa do futebolista é onde as coisas saíram do controle. Achraf beijou-a na boca, levantou-lhe a roupa e beijou-lhe os seios apesar da sua recusa”. Ela também afirma que a atleta “realizou toques vaginais apesar, novamente, de sua resistência”.

Em uma situação complicada

Sabe-se também que ela o chutou para tentar encerrar o triste episódio. Do lado do jogador, segundo seu advogado, todas as acusações são falsas e ele está treinando normalmente com o PSG. A comitiva do jogador está do seu lado. A esposa, por sua vez, continua calada e já apagou algumas fotos que tinham juntos. Ela parece estar arrasada. O casamento não está no seu melhor momento.

Galtier, cauteloso sobre sua situação no PSG

Falando na coletiva de imprensa habitual antes do jogo do PSG na liga francesa contra o Nantes, o técnico Christophe Galtier recusou-se a comentar a situação jurídica do internacional marroquino.

“Não vou responder a nenhuma pergunta sobre Achrafi Hakimidos aspectos extradesportivos”, disse Galtier, antes de acrescentar que “o clube já comunicou a situação”, referindo-se ao facto de, quando se soube no início da semana que o jogador estava sob investigação, ter manifestado apoio ao defesa e expressou sua confiança no sistema de justiça.