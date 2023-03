Ações caem em Wall Street com temores renovados sobre bancos

Stocks estão de volta a cair Quarta-feira de Wall Street à medida que aumentam as preocupações sobre a força dos bancos em ambos os lados do Atlântico.

O S&P 500 caiu 1,5% nas negociações da manhã, enquanto os mercados na Europa caíram mais acentuadamente com as ações do Credit Suisse da Suíça caindo para uma mínima recorde. Dow Jones Industrial Average caiu 482 pontos, ou 1,5%, para 31.672 às 10h15, horário do leste, enquanto o composto Nasdaq caiu 1,2%.

O Credit Suisse tem lutado contra problemas há anos, incluindo as perdas que sofreu com o colapso de 2021 da empresa de investimentos Archegos Capital. Suas ações na Suíça caíram mais de 22% após relatos de que seu principal acionista não injetará mais dinheiro em seus investimentos.

Os holofotes severos de Wall Street se intensificaram em todo o setor bancário recentemente devido às preocupações sobre o que pode acontecer depois da segunda e terceira maiores falências de bancos na história dos Estados Unidos na semana passada. As ações dos bancos americanos caíram novamente na quarta-feira, depois de uma breve pausa de um dia na terça-feira.

As perdas mais pesadas foram concentradas em bancos menores e médios, que são vistos como mais propensos ao risco de os clientes tentarem sacar seu dinheiro em massa. O First Republic Bank afundou 7,7%, um dia depois de subir 27%. Huntington Bancshares caiu 5,7%

Bancos maiores não foram tão atingidos, mas ainda assim caíram. JPMorgan Chase caiu 3,6%.

Grande parte do dano é vista como resultado da mais rápida enxurrada de aumentos das taxas de juros do Federal Reserve em décadas. O Fed elevou sua principal taxa overnight para uma faixa de 4,50% a 4,75%, acima de praticamente zero no início do ano passado, na esperança de reduzir a inflação dolorosamente alta.

Taxas mais altas podem domar a inflação desacelerando a economia, mas aumentam o risco de uma recessão mais tarde. Eles também prejudicaram os preços de ações, títulos e outros investimentos. Esse último fator foi um dos problemas que afetaram o Silicon Valley Bank, que quebrou na sexta-feira porque as altas taxas reduziram o valor de seus investimentos em títulos.

O governo dos EUA anunciou um plano no final do domingo para proteger os depositantes do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, que os reguladores fecharam no fim de semana, na esperança de aumentar a confiança no setor bancário. Mas desde então os mercados passaram do medo para a calma e vice-versa.

Algumas das ações mais loucas desta semana ocorreram no mercado de títulos, onde os investidores estão correndo para adivinhar o que todo o caos significará para as futuras ações do Fed. Por um lado, o estresse no sistema financeiro pode levar o Fed a adiar o aumento dos juros novamente em sua reunião da próxima semana, ou pelo menos abster-se de um aumento maior dos juros que estava potencialmente sinalizando.

Por outro lado, a inflação ainda é alta. Embora abrandar as taxas de juros possa dar mais fôlego aos bancos e à economia, teme-se que tal movimento do Fed também possa dar mais oxigênio à inflação.

Relatórios econômicos mais fracos do que o esperado divulgados na quarta-feira podem ter acalmado algumas dessas preocupações. Um deles mostrou que a inflação no atacado desacelerou muito mais no mês passado do que os economistas esperavam. Ainda está alto em um nível de 4,6% em relação ao ano anterior, mas foi melhor do que os 5,4% previstos.

Outros dados mostraram que os gastos dos EUA com varejistas caíram mais do que o esperado no mês passado, embora os gastos nos meses anteriores tenham sido revisados ​​para cima. Enquanto isso, a manufatura no estado de Nova York está enfraquecendo muito mais do que o previsto. Esses dados podem aumentar as preocupações sobre uma recessão no horizonte, mas também podem aliviar alguma pressão sobre a inflação no curto prazo.

Isso fez com que o rendimento do Tesouro de dois anos despencasse. Ele tende a acompanhar as expectativas do Fed e caiu para 3,79%, de 4,25% na terça-feira. Essa é uma grande jogada para o mercado de títulos. O rendimento de dois anos estava acima de 5% há apenas uma semana, em seu nível mais alto desde 2007.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu de 3,69% para 3,41%. Ajuda a definir taxas para hipotecas e outros empréstimos importantes.

Os fracos dados econômicos levaram os investidores a apostar que o Fed pode acabar mantendo as taxas estáveis ​​na próxima semana. É uma reviravolta acentuada em relação ao início deste mês, quando as únicas opções pareciam ser outro aumento de 0,25 ponto percentual ou uma aceleração para 0,50 ponto.

Na Europa, os índices caíram com a fraqueza dos bancos. O CAC 40 da França caiu 3,5% e o DAX da Alemanha perdeu 3%. O FTSE 100 em Londres caiu 3,1%.

Eles acompanharam os ganhos em grande parte da Ásia.

Em Wall Street, as empresas do setor de petróleo e gás também caíram, com o preço do petróleo caindo mais de 3%. Eles lideraram uma quase queda no S&P 500, onde 90% das ações caíram.

Halliburton caiu 8,2% e Schlumberger caiu 5,7%