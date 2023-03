Acordo de Casal Negro em Caso de Preconceito Racial Notifica Avaliadores de Casas

Um casal negro espera que seu recente acordo de uma ação judicial se torne uma virada de jogo no mercado imobiliário – uma que força os avaliadores a parar de diminuir os valores das casas para proprietários negros e pardos.

Paul Austin dar Tenisha Tate-Austin ganhou as manchetes alguns anos atrás, quando uma empresa de avaliação avaliou o norte da Califórnia em US $ 995 mil. Achando que o número era muito baixo, eles pediram a um amigo branco que fingisse que moravam na casa… e, de repente, a avaliação chegou a US$ 1,48 milhão.