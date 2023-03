A Adimax teve sua primeira unidade fundada em 2002 e nasceu com o objetivo de promover o bem-estar animal através de produtos altamente qualificados. Para continuar cuidando da saúde e bem estar dos pets, a empresa abriu novas oportunidades de trabalho em várias regiões de Minas Gerais. Confira, a seguir.

Adimax abriu novos EMPREGOS na região de Minas Gerais

A Adimax iniciou suas atividades com menos de 30 funcionários e atualmente é uma das maiores líderes atuando em seu segmento presente no Brasil. A empresa é uma das maiores produtoras de alimentos para cães e gatos, e desde a sua fundação possui o intuito de promover a qualidade de vida e saúde aos pets.

Por trás de todo esse crescimento, a empresa conta com uma equipe de colaboradores excepcionais atuando em suas unidades, todos focados em entregar os melhores resultados. Para dar continuidade a essa trajetória, diversas vagas de empregos foram abertas em caráter nacional. Confira, a seguir, os empregos disponíveis nesta data.

Almoxarife – Juatuba/MG;







Banco de Talentos – Minas Gerais;







Anls. de Facilities – Juatuba/MG:







Operad. Logístico de Empilhadeira – Minas Gerais;







Anls. de PCM – Juatuba/MG;







Técn. de Manutenção Elétrica – Minas Gerais;







Anls. de PCP – Juatuba/MG;







Técn. de Manutenção Mecânica – Minas Gerais.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Aos candidatos interessados em participar do processo seletivo, basta acessar o site 123 empregos. Em seguida, é só seguir as instruções disponibilizadas e realizar o cadastro de um currículo atualizado para a empresa analisar.

