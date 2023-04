Adivinha em quem esse atleta do Flexin se transformou!

Antes desse garoto atlético de jeans se tornar um atleta e ator profissional, ele estava apenas balançando seu taco de beisebol no quintal, flexionando para a câmera em West Newbury, Massachusetts e idolatrando um ícone do wrestling Hulk Hogan .

Depois de uma carreira de sucesso no ringue de luta livre, ele levou sua bela aparência e físico musculoso para a tela grande … trabalhando com grandes nomes de Hollywood como Amy Schumer dar Vin Diesel. Ele pode ter mais de 18 milhões de seguidores no ‘grama, mas você provavelmente não verá nenhuma foto dele em sua página.