Advogado de Gwyneth Paltrow diz que experiência de relacionamento foi arruinada, diz Dr. Invoca o Caso Jeffrey Epstein

Gwyneth Paltrow O argumento de encerramento veio com uma dose saudável de arrepio – com o advogado de Gwyneth descrevendo o acidente de esqui como uma tragédia que desfez o desejo de seu cliente por férias que unissem sua família misturada … mas antes disso, o Dr. processá-la fez uma comparação ultrajante entre Gwyneth e Jeffrey Epstein .

Vamos começar com o dr. Terry Sanderson. Ele saiu dos trilhos na quarta-feira no depoimento quando começou um discurso retórico de que o júri precisava enviar uma mensagem – presumivelmente para as celebridades – de que elas deveriam ser responsabilizadas por suas ações, sugerindo o tipo de coisa que ele está acusando Gwyneth de levar a pessoas como Jeffrey Epstein molestando crianças em uma ilha particular.