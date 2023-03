Advogado de Jonathan Majors diz que ele é ‘completamente inocente’ em caso de agressão

A advogada de defesa criminal Priya Chaudry – que representa Majors neste assunto – disse ao TMZ … “Jonathan Majors é completamente inocente e provavelmente foi vítima de uma briga com uma mulher que ele conhece. Estamos rapidamente reunindo e apresentando evidências ao Distrito Advogado com a expectativa de que todas as acusações sejam retiradas em breve”.