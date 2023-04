Advogado de Jonathan Majors fornece textos de suposta vítima admitindo culpa

Jonathan Majors advogada diz que tem recibos sobre as acusações de agressão contra seu cliente – textos em que a suposta vítima admite que é a culpada e diz que não quer que o ator seja processado.

A advogada de Majors, Priya Chaudhry, disse ao TMZ que a mulher em questão enviou algumas mensagens para o ator de “Creed III” horas após sua prisão no fim de semana passado, “admitindo que foi ela quem usou força física contra ele”.

Nos textos que Chaudhry afirma que a mulher enviou, ela diz como estava com raiva de Jonathan ter sido algemado … e acrescenta: “Vai garantir que nada aconteça sobre isso. Eu disse a eles que foi minha culpa tentar pegar seu telefone.”

A troca de mensagens continuou algumas horas depois, com a mulher reiterando que está se esforçando para garantir que o promotor não acuse Jonathan pelo incidente.

Chaudhry nos disse no domingo que já estava trabalhando duro para reunir evidências que refutassem as alegações, que parecem incluir esses textos … e ela acredita que também há imagens de vídeo de dentro do veículo onde ocorreu o suposto incidente que inocentará Majors.