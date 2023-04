Afaste-se, Obama: Elon Musk leva a coroa como a pessoa mais seguida do Twitter

Elon Musk mais uma vez ganhou as manchetes, desta vez por se tornar a pessoa mais seguida no Twitter. Com aproximadamente 133,1 milhões de seguidores, ele superou o antigo Presidente Barack Obamaque tem aproximadamente 133,04 milhões de seguidores. Justin Bieber é a terceira pessoa mais seguida na plataforma com 113,31 milhões de seguidores.

Uma razão para o sucesso de Musk é a frequência de seus tweets. Ele twitta várias vezes ao dia, o que é mais frequente do que Obama, que twitta várias vezes por semana e Bieber, que não twitta desde dezembro.

Elon Musk revela que está em busca de um novo CEO do Twitter

Essa conquista vem alguns meses depois que ele comprou Twitter por $ 44 bilhões em outubro de 2022. Musk, que é o fundador da Tesla e SpaceXtem sido alvo de críticas quase constantes desde que assumiu o Twitter devido à sua decisão de demitir a maior parte da equipe da plataforma e seus esforços para reprimir o trabalho remoto.

Ele também fez muitas alterações na plataforma, às vezes revertendo essas alterações em minutos, o que causou confusão entre os usuários.

Suas mudanças na plataforma não são todas bem-vindas

Como parte de seus esforços para aumentar a receita da plataforma, Almíscar introduziu Twitter Azul, um serviço de assinatura mensal que permite que as contas mantenham seu status de verificação. A marca de seleção azul que acompanha muitas contas começou há cerca de 14 anos como um serviço gratuito fornecido para verificar políticos, jornalistas, empresas, ativistas e pessoas que rapidamente cresceram em popularidade.

No entanto, Almíscar agora amarrou o serviço a um pagamento mensal, causando frustração entre aqueles que foram verificados gratuitamente. William Shatner twittou sua frustração, dizendo que vinha dando seus pensamentos espirituosos por 15 anos de graça, e agora ele tem que pagar por algo que recebeu de graça. Mônica Lewinsky também expressou preocupação de que perder seu status de verificação pode levar as pessoas a acreditar em outras contas.

Almíscar defendeu sua decisão de cobrar pela verificação, afirmando que celebridades e membros da mídia não devem receber favores especiais. “Trata-se mais de tratar todos igualmente”, tuitou ele no domingo. A verificação gratuita está programada para expirar no sábado, que também coincide com Dia da Mentira. Quando um usuário apontou isso para Musk, ele twittou: “Será glorioso”.