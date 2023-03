Agências espaciais querem que a lua tenha seu próprio fuso horário

À medida que as agências espaciais e empresas privadas planejam missões lunares nos próximos anos, uma abordagem coordenada para a cronometragem lunar tornou-se uma questão premente. Diferentes organizações atualmente usam seus próprios fusos horários, mas isso não será sustentável na nova era da exploração lunar, de acordo com a Agência Espacial Européia (ESA).

A ESA anunciou que um esforço internacional conjunto está em andamento para definir um tempo de referência lunar comum.

Durante uma reunião no Centro Europeu de Pesquisa e Tecnologia Espacial (ESTEC) da ESA na Holanda no ano passado, as organizações espaciais discutiram a importância e a urgência de definir um tempo de referência lunar comum. A necessidade de um padrão de tempo comum tornou-se mais premente à medida que missões de diferentes países conduzem observações conjuntas e podem ter que se comunicar umas com as outras, mesmo que não estejam trabalhando diretamente juntas.

O desafio da cronometragem lunar é significativo, pois a navegação precisa exige uma cronometragem rigorosa. O grupo internacional de organizações espaciais terá que discutir se deve haver uma única organização responsável por manter o fuso horário da lua e se o horário lunar deve ser sincronizado com o da Terra ou não. O tempo lunar é afetado pela posição da lua, o que faz com que os relógios na lua funcionem mais rápido.

A decisão sobre a cronometragem lunar terá que ser prática para os astronautas orbitando ou pisando na superfície lunar. O conjunto único de desafios apresentados pela cronometragem lunar significa que a decisão exigirá consideração cuidadosa e colaboração entre as organizações espaciais.

O esforço internacional conjunto lançado pela ESA é um passo importante para alcançar um tempo de referência lunar comum e abrirá caminho para a exploração lunar coordenada no futuro.

