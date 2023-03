Água encontrada na Lua: poderia ser própria para consumo humano?

Scientistas fizeram uma descoberta revolucionária que pode mudar o curso de nossa existência futura.

De acordo com uma equipe de pesquisa do Instituto de Geologia e Geofísica (IGG) da Academia Chinesa de Ciências liderada por HU Sen, ‘contas de vidro’ de água causadas pelo impacto de meteoritos foram descobertas na lua.

Um estudo publicado pela ‘Nature Geoscience’ revelou um reservatório de água causado por ventos solares predominantes.

Estima-se que um total de 270.000 milhões de toneladas de água se acumulou como resultado desta atividade. Cada grama das ‘contas de vidro’ pode conter até 2.000 microgramas de água.

Presença de água na Lua

Há muitos anos são publicados estudos que atestam a existência de água na lua em várias formas.

Alguns exploraram a formação de gelo em áreas onde o sol não chega, enquanto outros investigaram a presença de hidrogênio e oxigênio, o dois componentes da águapresente na atmosfera lunar.

Estudos afirmam que a existência do sol faz com que a água se perca no espaço, mas ela é continuamente reabastecida. Isso indica a presença de uma reserva de água na superfície lunar que permite que o ciclo continue seu curso.

Essas reservas de água encontram-se dentro das ‘contas de vidro’ causadas por gotículas de rocha fundida de meteoritos que cristalizam em decorrência das altas temperaturas no momento do impacto.

Segundo o doutorando HE Huicuno vento solar é a razão por trás de sua existência na lua.

O sol ejeta continuamente fluxos de partículas carregadas que impactam com a lua, produzindo hidrogênio e oxigênio. Moléculas de água são posteriormente formadas e presos como ‘contas de vidro’.

Os cientistas ainda estão investigando se a água descoberta nas contas de vidro seria própria para consumo humano.

Esse descoberta é sem dúvida um avanço na ciência moderna como a lua começa a entrar na questão como um destino para a habitação humana em um futuro distante.