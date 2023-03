AI entra oficialmente na sala de aula: Khan Academy desenvolve assistente baseado em GPT-4 Khanmigo

A Khan Academy é uma organização sem fins lucrativos com a missão de oferecer educação gratuita e de alto nível para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Eles oferecem milhares de aulas de matemática, ciências e humanidades para alunos de todas as idades. No entanto, cada aluno tem uma compreensão única de conceitos e habilidades, e suas necessidades variam. Essa disparidade só foi aprofundada pela pandemia do COVID-19. Para enfrentar esse desafio, a Khan Academy desenvolveu um tutor virtual e assistente de sala de aula com IA chamado Khanmigo, que é desenvolvido com GPT-4, a versão mais recente do modelo de linguagem da OpenAI.

O novo AI Khanmigo baseado em GPT-4 estava em teste desde 2022, de acordo com a plataforma de educação online com sede nos EUA. O programa piloto estará inicialmente disponível para um número limitado de participantes, e os primeiros testes da Khan Academy mostram que o GPT-4 pode ajudar os alunos a contextualizar a relevância do que estão estudando e aprender pontos específicos da programação de computadores.

Além disso, a organização sem fins lucrativos está explorando maneiras pelas quais os professores podem usar o GPT-4 para adaptar o aprendizado para cada aluno de maneira rápida e fácil e criar materiais de instrução para as aulas. No geral, a Khan Academy acredita que o GPT-4 está abrindo novas fronteiras na educação, fornecendo uma tecnologia transformadora que pode acelerar seu roteiro de construção de mais habilidades de tutor em sua plataforma nos próximos anos.

GPT-4 anunciado

A OpenAI anunciou o próximo grande passo na evolução de sua popular IA de conversação, ChatGPT. A empresa afirma que o GPT-4 pode oferecer ‘desempenho de nível humano’. A OpenAI anunciou que o GPT-4 pode resolver problemas difíceis com maior precisão. Isso é possível devido ao conhecimento geral mais amplo do GPT-4 e às habilidades de resolução de problemas.

O GPT-4 também pode aceitar imagens como entradas e gerar legendas, classificações e análises. Isso também significa que você poderá compartilhar imagens com o GPT-4 e ele responderá de acordo com o visual.

O GPT-4 também será capaz de lidar com textos muito mais longos, em comparação com o GPT-3.5. A IA poderá usar e analisar mais de 25.000 palavras de texto.

