AirPods da Apple agora fabricados na Índia, enquanto a Foxconn faz um novo pedido

A Apple tem a missão de aumentar sua produção na Índia e a mais recente adição à sua lista de produtos fabricados na Índia serão os AirPods.

A fabricante taiwanesa Foxconn ganhou um pedido para fabricar AirPods e planeja construir uma fábrica na Índia para produzi-los, informou a Reuters citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A Foxconn, popular por fabricar cerca de 70% do iPhone total do mundo, agora entrará na fabricação de AirPods.

A Foxconn investirá mais de US$ 200 milhões na nova fábrica de AirPods da Índia, no estado de Telangana, no sul da Índia, acrescentou o relatório.

Ele explicou ainda que os funcionários da Foxconn debateram internamente por meses sobre a possibilidade de montar AirPods devido às margens de lucro relativamente baixas na fabricação do dispositivo, mas acabaram optando por prosseguir com o acordo para “reforçar o envolvimento” com a Apple.

A Apple iniciou a conversa sobre a montagem do fone de ouvido sem fio na Índia, de acordo com o relatório.

O impulso da Apple na Índia tornou-se mais forte recentemente. Isso aconteceu depois que a política Zero COVID da China levou a uma crise global de iPhones em todo o mundo.

A Foxconn enfrenta empresas como a Wistron e a Pegatron para receber esses pedidos na Índia. Atualmente, todos eles têm fábricas na Índia.

No início deste mês, a Foxconn confirmou a criação de uma nova fábrica em Kongara Kalan, em Telangana. A expectativa é criar mais de 1 milhão de empregos.

