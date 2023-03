Airtel aumentará as taxas de chamadas e dados em todos os planos, confirma o CEO Sunil Mittal no MWC 2023

A Bharti Airtel, uma das principais empresas de telecomunicações da Índia, planeja aumentar as taxas de chamadas e dados móveis em todos os planos em 2023. Este anúncio foi feito pelo presidente da empresa, Sunil Bharti Mittal, que afirmou que um aumento de tarifa é necessário devido a o baixo retorno sobre o capital no negócio.

“Isso (aumento de tarifas) acontecerá em todos os setores”, disse Mittal no Mobile World Congress (MWC) na segunda-feira.

No mês passado, a empresa aumentou o preço de sua recarga mínima, que é o nível de entrada para o plano de serviço de telefonia móvel de 28 dias, em aproximadamente 57%, para Rs 155 em oito círculos. O plano de recarga mínima de Rs 99, anteriormente oferecia 200 MB de dados e chamadas à taxa de Rs 2,5 paise por segundo.

Embora alguns clientes possam estar preocupados com os próximos aumentos de preços, Mittal explicou que eles são necessários para as operações sustentáveis ​​da empresa. A meta de receita média por usuário (ARPU) de curto prazo da empresa é de Rs 200, mas pretende aumentar sua meta de ARPU de médio a longo prazo para Rs 300 por meio de aumentos de preços.

Apesar de ter um balanço saudável, Mittal enfatizou que o retorno sobre o capital no setor de telecomunicações é muito baixo. Portanto, a empresa precisa aumentar suas tarifas para manter a lucratividade e oferecer serviços de qualidade aos seus clientes.

“Os salários subiram, os aluguéis subiram, exceto por uma coisa. Não há ninguém reclamando. As pessoas estão consumindo 30 GB sem pagar quase nada. Não temos mais cenários do tipo Vodafone (Idea) no país. Precisamos de uma empresa de telecomunicações robusta no país. O sonho da Índia é digital, o crescimento econômico é totalmente realizado. Acho que o governo está totalmente consciente, o regulador está consciente e as pessoas também estão muito conscientes”, disse Mittal.

