Ajinomoto abre novas vagas de EMPREGO em São Paulo

A Ajinomoto, multinacional japonesa com sede em Tóquio, é uma referência mundial na produção de aminoácidos para diversos segmentos. Nesta data, novas vagas de emprego foram divulgadas no Brasil. Confira, a seguir.

Ajinomoto abre vagas de emprego em São Paulo

A Ajinomoto, presente em 35 países, é uma multinacional japonesa especializada na produção de aminoácidos. Atualmente, a rede possui 121 fábricas e mais de 32 mil colaboradores em todo o mundo.

Em território nacional, a fabricante chegou no ano de 1956, sendo o terceiro maior mercado do grupo no Brasil. Nesta data, novas oportunidades de emprego foram anunciadas em São Paulo. Confira, a seguir.

Ana. Administrativo de TI – São Paulo / SP e Remoto;

Ana. de Comércio Exterior – São Paulo / SP;

Ana. de Laboratório – Limeira / SP;

Ana. de Logística – São Paulo / SP e Remoto;

Estágio em Engenharia – Limeira / SP;

Estágio em Marketing – São Paulo / SP e Remoto;

Estágio em Trade Marketing – São Paulo / SP;

Operador (a) de Produção – Limeira / SP;

Promotor (a) de Vendas e Merchandising – São Paulo / SP;

Supervisor (a) de Vendas – Porto Alegre / RS e Limeira / SP;

Vendedor (a) – Brasília / DF e Florianópolis / SC;

Vendedor (a) Food Service – Sorocaba / SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: Coca-Cola abre mais de 120 vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

A Ajinomoto, grande referência na produção de aminoácidos para diversos segmentos do mercado, chegou ao Brasil no ano de 1956. Atualmente, a fabricante marca presença em 35 países, somando mais de 32 mil colaboradores.

Os aminoácidos da fábrica são usados como matéria-prima em vários setores, como alimentício, cosmético, nutrição animal e mais. Acesse o site 123empregos e saiba mais informações sobre as vagas disponíveis.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.