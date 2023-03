Alec Baldwin obtém desejo no caso ‘ferrugem’ enquanto promotor especial renuncia

Alec Baldwin ‘s vai gostar disso … o promotor especial que supervisiona o caso do tiroteio “Rust” diz que está deixando o caso.

Andrea Reeb estava sendo criticado pela equipe jurídica de Alec, com sua defesa pedindo que Reeb renunciasse porque a equipe de Baldwin argumentou que ela julgando o caso enquanto também era legisladora estadual no Novo México viola a constituição do estado.