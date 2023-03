Alejandro Zendejas não tem dúvidas: USMNT é melhor que o México

Adepois Alexandre Zendejas estreou como artilheiro do Estados Unidos seleção nacional no jogo contra Granada na Liga das Nações da CONCACAF, que terminou em 7 a 1, o jogador do América garantiu que seu time é melhor do que México‘s.

Em entrevista ao Telemundo, o jogador de 25 anos foi questionado sobre a rivalidade entre sua seleção e México‘s, e aproveitou para ressaltar que por enquanto a USMNT é a melhor equipe da CONCACAF.

“Hoje digo que somos os melhores”, insistiu.

“Eu digo que estamos muito próximos do México e Canadámas hoje acredito que estamos um degrau acima deles.”

Por outro lado, o América jogador reconheceu que a equipe dos EUA também enfrenta a mesma pressão que sua própria equipe.

“Em todos os lugares haverá pressão porque você tem que obter resultados, então não acho que jogar em qualquer time seja fácil, tenho certeza que nesses jogos haverá pressão, mas a maioria de nós joga em times grandes e a maioria na Europa. então eles estão acostumados a esse tipo de pressão”, continuou ele.