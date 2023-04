ALERTA GERAL para os brasileiros com o NUBANK acaba de sair HOJE (30/03) e choca brasileiros

Clientes do Nubank com celulares Android não podem mais tirar print no aplicativo da fintech. Na última semana foi lançado o recurso que impede a captura de tela com intuito de promover mais segurança e privacidade aos usuários do banco digital.

Segundo a empresa, a medida serve para proteger os dados pessoais dos clientes. Desse modo, é possível evitar que outras pessoas consigam as informações. A ferramenta também acaba impossibilitando que vírus e outros programas registrem o conteúdo.

Todavia, ainda é importante lembrar que as capturas de telas com informações bancárias são automaticamente salvas na galeria do celular. Neste sentido, na hipótese de o aparelho cair nas mãos erradas, é possível que os dados sejam utilizados para crimes.

Contudo, como mencionado, até o momento o novo recurso só está disponível para os celulares Android. Sobre os sistemas iOS, ainda não há divulgação a respeito.

Comprovante do Nubank

Contudo, quem precisar do comprovante de alguma transação realizada com o Nubank, o bloqueio dos print não impede que o documento seja visualizado e encaminhado. Sendo assim, veja como ter acesso ao comprovante.

Ao final da operação, toque em “Abrir / Enviar comprovante”; Na parte superior da tela, no canto direito, clique no ícone de compartilhamento; Feito isto, selecione por onde deseja compartilhar o comprovante; Por fim, siga as instruções de envio.

Empréstimo consignado do Nubank

O Nubank também lançou uma novidade que promete agradar vários clientes. Na última segunda-feira (20), a fintech liberou o NuConsignado, empréstimo consignado para servidores públicos federais.

O crédito consignado é uma modalidade na qual desconta o valor da parcela diretamente da folha salarial do contratante. Como oferece poucos riscos aos bancos, os juros costumam ser os menores do mercado.

Até o momento, o banco digital não especificou a taxa de juros que será praticada na operação, mas o pagamento do consignado poderá ser realizado em até 96 vezes. Ademais, o valor disponibilizado vai depender da margem consignável de cada salário.

Para pedir o empréstimo consignado do Nubank, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS); Procure a opção “Empréstimos e Consignado”; Em seguida, ache a parte do NuConsignado e toque em “Quero Simular”; Feito isto, escolha o perfil referente ao servidor federal e vá para “Novo Contrato”; Por fim, o app vai pedir que você acesse a conta sougov.br para identificar a margem consignável do seu salário.

Empréstimo pessoal do Nubank



Entre as vantagens em contratar o empréstimo do Nubank, está a carência de 90 dias (3 meses), para começar a pagar as parcelas da dívida. Neste sentido, a modalidade conta com condições especiais, o que faz com que a procura seja grande entre os clientes da fintech.

O Nubank permite que a dívida seja parcelada em até 24 vezes. Além disso, também é possível optar pela melhor data de pagamento pelo aplicativo. No entanto, o serviço é apenas oferecido para as pessoas que já possuem uma conta no Nubank, que é de fácil acesso.

Veja como pedir o empréstimo a seguir:

Abra o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS); Clique na aba “Empréstimo”; Selecione a opção “Simular Empréstimo”; Informe a razão da contratação do empréstimo; Defina a modalidade; Informe o valor desejado; Escolha a quantidade de parcelas; Indique a melhor data de pagamento (com carência de até 3 meses); Confira as condições disponibilizadas; Se concordar com as condições apresentadas, finalize a operação.

É importante frisar que o pagamento do empréstimo ocorre mensalmente através da conta do banco digital. Ou seja, o cliente deve depositar o valor da parcela em sua conta para que seja descontado na data de vencimento escolhida.

Por fim, no que se refere a taxa de juros, existe a cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) – que é obrigatório. Há ainda outros possíveis gastos, como multa fixa de 2% caso haja atraso no pagamento da fatura e outros juros.