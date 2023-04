ALERTA GERAL para os brasileiros, CRAS faz convocação em todo o país

Ainda neste mês, alguns beneficiários do Bolsa Família serão convocados para comparecerem ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para confirmarem os dados de inscrição do programa. A saber, a análise de dados está sendo feita com o objetivo de eliminar os cadastros indevidos da lista de pagamento.

A saber, atualmente, está acontecendo o pente fino do Bolsa Família, que foi iniciado com a finalidade de detectar os cadastros irregulares do benefício e assim cancelar os pagamentos que estão sendo feitos indevidamente. Segundo informações oficiais, a ação não possui um grupo alvo de beneficiários, no entanto, com base nas análises, a maior parte das irregularidades podem vir das inscrições de famílias unipessoais, que são aquelas compostas por apenas uma pessoa.

Como a convocação será feita?

De acordo com informações oficiais, um total de 12 mil pessoas foram contratadas para a realização da análise de dados do Bolsa Família em todo o país. O ministro Wellington Dias informou que os beneficiários que forem convocados e não comparecerem ao CRAS, terão o benefício bloqueado.

A saber, as famílias passaram a ser convocadas neste mês de março, com prioridade aos beneficiários com deficiência e pessoas acima dos 50 anos de idade. Além disso, é importante ressaltar que aqueles que não foram convocados neste mês de março, poderão ser chamados nos próximos meses para passarem pelo pente fino.

As datas, prazos e horários serão definidos pelo CRAS de cada município, que também terão a autonomia de fazerem visitas às casas dos beneficiários a fim de confirmar as informações cadastrais da família. Dessa forma, caso não se enquadrem nos critérios, serão automaticamente excluídas do cadastro do Bolsa Família.

Pente fino do Bolsa Família para quem mora sozinho

De acordo com dados oficiais, um total de 2,5 milhões de cadastros foram encontrados inconsistentes e a maior parte se trata de inscrições de famílias unipessoais. Nesse sentido, apenas uma pessoa compõe seu grupo familiar e deve se enquadrar nos requisitos necessários para receber os valores, como estar dentro da faixa de renda mensal, no valor de R$ 218.

Portanto, com a finalidade de por fim aos pagamentos irregulares, o Ministério do Desenvolvimento Social está convocando os beneficiários do programa social, membros de famílias unipessoais. A saber, em março, um total de 1,5 milhão de famílias foram excluídas da folha de pagamento do benefício.

Segundo informações do governo, a análise de dados está sendo realizada de acordo com a divisão de grupos das famílias unipessoais. A divisão está sendo feita da seguinte forma:

Grupo 1 : Beneficiários unipessoais do Bolsa Família com atualizações no CadÚnico entre agosto e dezembro de 2022;

: Beneficiários unipessoais do Bolsa Família com atualizações no CadÚnico entre agosto e dezembro de 2022; Grupo 2 : Beneficiários unipessoais do Bolsa Família com atualizações no CadÚnico entre junho e julho de 2022;

: Beneficiários unipessoais do Bolsa Família com atualizações no CadÚnico entre junho e julho de 2022; Grupo 3 : Beneficiários unipessoais do Bolsa Família com atualizações no CadÚnico entre março e maio de 2022;

: Beneficiários unipessoais do Bolsa Família com atualizações no CadÚnico entre março e maio de 2022; Grupo 4 : Beneficiários unipessoais do Bolsa Família com atualizações no CadÚnico entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022;

: Beneficiários unipessoais do Bolsa Família com atualizações no CadÚnico entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022; Grupo 5 : Beneficiários unipessoais do Bolsa Família com atualizações no CadÚnico até outubro de 2021;

: Beneficiários unipessoais do Bolsa Família com atualizações no CadÚnico até outubro de 2021; Grupo 6: Registros unipessoais do CadÚnico de não beneficiários do Bolsa Família.

Novas regras e condições do programa

Abaixo, confira o que mudou:

O pagamento mínimo para cada família será de, no mínimo, R$ 600;

Famílias com crianças de até 6 anos de idade receberão um adicional de R$ 150 a partir deste mês;

Famílias com crianças e jovens entre 7 e 18 anos de idade, além de gestantes, receberão um extra de R$ 50 a partir de junho

O valor da renda per capita (por pessoa) para as famílias em situação de pobreza passou de R$ 210 por pessoa para R$ 218;

Caso a renda familiar ultrapasse os R$ 218, o Bolsa Família não será imediatamente cortado, isso porque, a família pode permanecer no programa por até 24 meses, recebendo 50% do benefício. Esta regra vale a partir de junho;

As famílias beneficiárias ainda deverão cumprir os seguintes critérios para continuar recebendo o benefício:

Manter a caderneta de vacinação das crianças atualizada; Manter a frequência escolar das crianças e adolescentes entre 60% e 75%; e Gestantes devem passar por acompanhamento de pré-natal.

Calendário do Bolsa Família – Março

Confira as datas de pagamento deste mês:

NIS final 1: 20 de março;

NIS final 2: 21 de março;

NIS final 3: 22 de março;

NIS final 4: 23 de março;

NIS final 5: 24 de março;

NIS final 6: 27 de março;

NIS final 7: 28 de março;

NIS final 8: 29 de março;

NIS final 9: 30 de março;

NIS final 0: 31 de março.

Fonte: Notícias Concursos