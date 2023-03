ALERTA GERAL para os brasileiros que usam cartão de crédito

Atualmente é preciso que o cidadão fique de olho para não cair em golpes relacionados à instituições financeiras e ao uso de tecnologias. A princípio, o Banco Central (BC) tem alertado a população sobre dois tipos de fraudes que têm se tornado comuns, uma envolvendo o dinheiro esquecido, e um falso recall de cartão de crédito.

O BC abriu a possibilidade dos correntistas sacarem o dinheiro esquecido em bancos de todo o Brasil a partir do dia 7 de março de 2022.

Desde então, cibercriminosos têm utilizado o envio de e-mails e notificações contendo links falsos para o resgate dos valores por meio do Pix.

Ademais, uma outra ação destas pessoas mal intencionadas que merece destaque é o falso recall de cartões de crédito anunciado através de vídeos em toda a internet e que na verdade se trata de mais um golpe.

De fato, os cibercriminosos utilizam inúmeras estratégias com o objetivo de atrair suas vítimas.

Através destas ações, a pessoa acaba tendo um interesse para ver se realmente tem direito a valores esquecidos em instituição financeiras, ou se precisar trocar seu cartão de crédito e acabam clicando em links falsos.

Estes links redirecionam a sites perigosos onde suas informações podem ser roubadas e utilizadas em fraudes e golpes.

Golpe do dinheiro esquecido

A Polícia de São Paulo tem alertado a população sobre o aumento dos golpes relativos ao dinheiro esquecido no estado. Em síntese, os usuários caem no golpe quando encontram mensagens nas redes sociais que afirmam a possibilidade de resgatar os valores através do Pix, ao clicar em um link falso.

Vale ressaltar que a única maneira de consultar e receber o dinheiro esquecido em bancos é através do Sistema de Valores a Receber (SVR), disponibilizado pelo BC. A instituição afirma que não envia links nem entra em contato com nenhuma pessoa. Seus serviços são gratuitos e senhas de bancos nunca são solicitadas.

O cidadão que clicar em links falsos, através de seu aparelho celular ou mesmo computador, pode ter instalado em seu dispositivo um vírus, capaz de roubar seus dados e informações financeiras, como por exemplo, números de cartões de crédito, senhas, contatos, dados pessoais, e muito mais.

Além disso, os cibercriminosos são capazes de instalar malwares em seus dispositivos; códigos maliciosos, que possibilitam a estas pessoas, controlar remotamente seus celulares e computadores. Estes cidadãos mal intencionados podem bloquear os aparelhos e pedir um resgate financeiro, trazendo inúmeros prejuízos.

Golpe dos cartões de crédito

Analogamente, os cibercriminosos também têm aplicado golpes em suas vítimas, informando o falso recall de seus cartões de crédito. Os golpistas também apontam a necessidade de que pessoas com mais de três anos de uso destes cartões, ou que os utilizaram em 2022, tenham o direito de receber uma quantia de dinheiro.

Deve-se observar que existem inúmeros vídeos na internet que tratam do assunto. Eles afirmam que o governo cobrou dos correntistas algumas taxas impróprias, e que existe a possibilidade de recuperar os valores. Os cibercriminosos utilizam estes vídeos oferecendo um curso para que o cidadão saiba como retirar o dinheiro.

Além disso, os golpistas indicam aos usuários de cartões de créditos, links que podem solicitar seus dados bancários.

Dessa maneira, a vítima tem um enorme prejuízo. Analogamente, o BC afirma que quem for vítima do golpe, deve informar a sua situação ao banco. Se ela tiver feito um Pix, pode tentar reaver o dinheiro.

Neste caso, é necessário abrir um Mecanismo Especial de Devolução (MED). A instituição financeira também deve marcar a chave Pix, rastrear a transação e bloquear a conta do cibercriminoso. Aliás, nestes casos, também é importante avisar à polícia sobre o golpe, para que ela tome as ações necessárias.

Como se proteger de fraudes

A pessoa, ao receber uma mensagem de alguém que não conhece ou de uma empresa ou instituição financeira, relacionada aos valores esquecidos ou sobre os cartões de crédito, deve entrar em contato com estas organizações em seus canais de atendimento. É preciso confirmar se a mensagem é verdadeira.

O indicado é não clicar em links suspeitos, em mensagens de textos, e-mails e redes sociais. Utilizar um antivírus em seus dispositivos é uma ótima estratégia.

Deve-se manter atualizados todos os programas e aplicativos dos aparelhos. Em conclusão, deve-se conhecer mais sobre os golpes virtuais e se proteger.