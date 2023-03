ALERTA para motoristas do país que usam Gasolina e Etanol

Não está sendo fácil abastecer o tanque de combustível dos veículos no Brasil neste início do Governo LULA. Na semana passada, os motoristas ficaram assustados com os fortes aumentos observados nos postos do país. Assim, a busca pelo combustível mais vantajoso, entre a gasolina e o etanol, fica ainda mais complicada, uma vez que ambos os combustíveis estão mais caros no Brasil.

Todas as semanas, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulga o seu levantamento sobre as variações dos preços dos combustíveis no país. Na semana passada, tanto a gasolina quanto o etanol hidratado ficaram mais caros nas bombas.

Em resumo, o preço médio da gasolina disparou 6,10%, o que correspondeu a 32 centavos por litro. Com isso, o preço médio nacional do combustível fóssil chegou a R$ 5,57. No entanto, alguns estados comercializaram o litro da gasolina a valores maiores que R$ 6,00.

Por sua vez, o etanol hidratado fechou a semana passada com uma alta de 2,06%, com o preço médio do litro subindo para R$ 3,96 no país. Contudo, alguns estados apresentaram valores superiores a R$ 4,80.

Os dados fazem parte do levantamento da ANP, que pesquisa os preços dos combustíveis em mais de 5 mil postos do país e divulga o valor médio da gasolina, do etanol hidratado e do óleo diesel.

Em meio às variações registradas, muitos motoristas ficam se perguntando qual dos dois combustíveis oferece um melhor custo-benefício. Em suma, o etanol não proporciona um desempenho tão bom quanto a gasolina. Isso explica o preço mais salgado do combustível fóssil, em relação ao etanol.

A saber, há um cálculo bem simples que os motoristas podem fazer para entender qual dos dois é mais vantajoso. Leia o texto até o fim e veja como descobrir se a gasolina ou o etanol oferecem um melhor custo-benefício.

Gasolina tem melhor custo-benefício

O preço médio do etanol correspondeu a 71,1% do valor da gasolina na semana passada. Contudo, a taxa precisaria ser ainda menor para que o biocombustível se tornasse mais vantajoso que a gasolina no país.

Em resumo, o combustível fóssil foi mais vantajoso que o etanol quando considerada a média nacional. Entretanto, ao analisar os preços comercializados em todas as 27 unidades federativas (UFs), a gasolina não foi unânime, ou seja, não conferiu mais vantagem para os motoristas em todas as UFs.

Na verdade, o etanol teve um melhor custo-benefício que a gasolina em apenas duas UFs. Na verdade, tal situação vem acontecendo desde o final do ano passado, com o etanol sendo mais vantajoso que a gasolina em uma ou, no máximo, duas UFs. Isso quando a gasolina não apresentou melhor custo-benefício em todas as 27 UFs.

Por isso, os motoristas que gostam de abastecer o veículo com o etanol hidratado devem deixá-lo de lado, pelo menos por enquanto, caso desejem um melhor custo-benefício.

Para quem não sabe, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que o seu custo-benefício seja maior que o do seu concorrente nas bombas. Caso o resultado da equação supere essa marca, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Etanol x Gasolina

Na semana passada, 25 das 27 UFs tiveram taxas superiores a 70%, o que significa que a gasolina foi mais vantajosa que o etanol em praticamente todo o país. As únicas exceções foram Mato Grosso e Amazonas.

No estado do Centro-Oeste, o preço médio do etanol foi de R$ 3,63, enquanto a gasolina custou R$ 5,48. Já no estado nortista, os valores médios chegam a R$ 4,56 e R$ 6,55, respectivamente. Com isso, o biocombustível foi mais vantajoso que a gasolina para os motoristas destes estados.

Veja abaixo os menores percentuais entre as UFs do país.

Mato Grosso: 66,2%

Amazonas: 69,6%

São Paulo: 71,2%

Minas Gerais: 71,9%

Acre: 72,2%

Paraná: 73,0%

Goiás: 73,5%

Distrito Federal: 73,6%gaso

Alagoas: 74,0%

Embora essas tenham sido as menores taxas registradas entre as UFs, apenas duas delas ficaram abaixo de 70%, ou seja, tiveram um etanol mais vantajoso que a gasolina.

Calcule e veja qual combustível é mais vantajoso

Em síntese, os motoristas do país precisam realizar um cálculo para saber se a gasolina é mais vantajosa que o etanol, e vice-versa. Esse cálculo se refere à conhecida relação dos 70%, que sempre deve ser levada em consideração pelos motoristas antes de optar por algum destes combustíveis.

Especialistas explicam que um litro de etanol equivale a cerca de 70% do litro da gasolina, ao menos em termos de conteúdo energético. Isso quer dizer que o preço do etanol deve ser igual ou menor que 70% do preço da gasolina para oferecer melhor custo-benefício aos motoristas.

Seja como for, o mais importante é buscar alternativas para os altos preços. Caso ambos os combustíveis estejam custando mais do que o motorista pode pagar, a opção é deixar o veículo em casa e utilizar o transporte público.