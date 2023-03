Alex Murdaugh condenado à prisão perpétua por duplo assassinato de filho e esposa

A sentença de prisão perpétua foi proferida na sexta-feira em um tribunal da Carolina do Sul. o condenou de duas acusações de assassinato e duas acusações de posse de arma durante a prática de um crime violento – um veredicto alcançado pelo júri após menos de três horas de deliberações.

A equipe jurídica de Murdaugh disse ao TMZ … “Estamos desapontados com o veredicto do júri, mas não faremos mais comentários até após a sentença”.

filho de 22 anos de Murdaugh Paulo e a esposa dele Maggie foram achados mortos em 2021 em sua propriedade de caça em Islandton, Carolina do Sul. Murdaugh foi originalmente descrito pelas autoridades apenas como uma “pessoa de interesse”, principalmente porque alegou ter um álibi incontestável.

Durante o julgamento, no entanto, os promotores apresentaram evidências de vídeo e áudio mostrando que o álibi de Alex não era confiável e o colocaram na cena do crime por volta do momento dos assassinatos.