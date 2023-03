Alex Murdaugh considerado culpado em julgamento de duplo assassinato do filho Paul e esposa Maggie

Alex Murdaugh foi considerado culpado no julgamento de duplo assassinato de seu filho e esposa.

O júri levou menos de 3 horas para chegar a um veredicto na quinta-feira, anunciando-o em um tribunal da Carolina do Sul.

Conforme informamos, a esposa de Murdaugh Maggie e filho de 22 anos Paulo foram encontrados mortos em 2021 em sua propriedade de caça, e os investigadores dizem que foram baleados com 2 armas diferentes.

Durante o julgamento, que começou em janeiro, o suposto álibi de Murdaugh foi explodido quando os promotores apresentaram uma evidência bombástica – um vídeo do telefone de Paul gravado às 20h44 no canil da família … minutos antes dos assassinatos.

No vídeo, o pai de Paul é ouvido ao fundo, o que significa que ele estava por perto quando Paul e Maggie foram assassinados.

Quando Murdaugh trouxe o estande no mês passado, ele desabou ao se lembrar de ter encontrado sua esposa e filho mortos – no entanto, devido ao vídeo de Paul – ele foi forçado a admitir que mentiu para as autoridades sobre não estar na propriedade quando foram assassinados.