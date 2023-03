Alex Scott: talento ‘inacreditável’ de Bristol City que impressionou Guardiola

Cidade de Manchester avançou para as quartas de final da FA Cup com uma vitória por 3-0 sobre cidade de Bristol em Ashton Gate na terça-feira. Apesar do Sky Blues vencer confortavelmente o time do campeonato, houve um jogador do Bristol que atraiu Pep Guardiolaatenção de.

Alex Jay Scott impressionou o técnico catalão, que não hesitou em rotular o craque de 19 anos como um “jogador inacreditável”.

Enquanto isso, Scotttreinador de Nigel Pearson não poupou elogios ao seu jogador, frisando que espera Scott para chegar ao futebol de elite no futuro.

“Ele é apenas um talento único e tem um temperamento muito impressionante”, disse. Pearson disse Bristol Live.

“Acho que ele está destinado ao topo, mas o futebol dita o que vai acontecer, porque você nem sempre pode estar no controle de seu próprio destino.

“Alex Scott vai continuar a progredir e ser um jogador de topo. Ele também sabe que tem a humildade de fazer isso por nós enquanto está aqui e simplesmente gosta de jogar futebol.

“É bom ter jogadores jovens e famintos no clube, bem como jogadores seniores que querem continuar a jogar e melhorar.”

Ele já atraiu o interesse de Newcastle, West Ham, Wolverhampton Wanderers e Palácio de Cristalcom cidade de Bristol estabelecendo um preço de 28 milhões de euros em seu prodígio.

Scott nasceu e foi criado na pequena Ilha do Canal de Guernsey. Aos 16 anos, o menino já jogava com homens pelo Guernsey e em 2019 ingressou cidade de Bristolda academia após os testes em Southampton e Bournemouthtimes juvenis.

Estreia no Bristol City aos 17 anos

Ele fez sua estreia com cidade de Bristol‘s seniors no campeonato em abril de 2021, aos 17 anos. Na última temporada, ele registrou 39 partidas, quatro gols e duas assistências em todas as competições, tornando-se titular indiscutível do cidade de Bristol. O internacional Sub-20 da Inglaterra já disputou 39 partidas, contribuindo com cinco assistências nesta temporada.

“Dê uma olhada neste garoto, ele é mortal”, seu companheiro de equipe Kal Naismith disse ao podcast Open Goal.

“Alguns clubes fizeram lances por ele – ele jogou todas as partidas por nós – ele venceu a Euro (sub-19) com a Inglaterra no verão. Meio-centro, velha escola, caixa a caixa.

“Como um [Steven] Gerrard tipo de (jogador) – obviamente não quero fazer essa comparação, ele tem um longo caminho pela frente. Ele é alto o suficiente, tem talvez um metro e oitenta, pode correr o dia todo, é duro no desarme, muito bom com a bola.

“Ele é de classe diferente, ele está me lembrando de quando [Jack] Grealish estava no Champ, ele obviamente é mais um meio-centro mas veja bem, ele pega a bola, deixa as pessoas se aproximarem dele e depois sai correndo como se eles nem estivessem lá. Seus últimos 5-6 jogos, ele tem sido tremendo. Sinceramente, posso vê-lo indo para um dos quatro/cinco melhores times do Prem.”