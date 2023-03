Alexa Grasso x Valentina Shevchenko destaques do vídeo da luta completa

UFC 285: Jones vs. Gane aconteceu em 4 de março na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada. A campeã peso mosca feminina do UFC Valentina Shevchenko (23-3) procurou fazer sua oitava defesa consecutiva do cinturão contra Alexa Grasso (15-3) no evento co-principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view da ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Shevchenko x Grasso, confira o blog ao vivo de Jed Meshew, do MMA Fighting.

Rodada 1: Grasso dá um chute na perna enquanto eles se avaliam. Shevchenko dispara um contra-ataque à esquerda que dá uma pausa a Grasso. Soco giratório do campeão seguido de chute de esquerda no corpo. Chute giratório alto de Shevchenko não chega nem perto de cair. Grasso continua com chutes nas pernas para estabelecer o alcance. O canto “Valentina” ressoa.

Boa investida deixou terras para Grasso. Outra boa esquerda de Grasso, mas Shevchenko contra-ataca com a mão direita. Grasso vai para a esquerda novamente. Shevchenko ataca com um jab. Grandes 1-2 terrenos para Grasso e Shevchenko sentiram isso. Shevchenko se firma e acerta um par de chutes nas pernas, depois um combo rápido. Grasso dando socos com confiança à distância. Outro direito pousa para Grasso. Ela está mantendo as pernas para trás para limitar as opções de luta de Shevchenko.

Há uma mão esquerda para o campeão, depois um chute no corpo. O soco de relance acerta Shevchenko. Grasso atira para derrubar, mas Shevchenko atira de volta. Joelhos no corpo de Grasso e ela bloqueia um arremesso no final do primeiro round. Boa rodada para o desafiante.

MMA Fighting marca o round 10-9, Grasso

2 ª rodada: Shevchenko já está mais ocupada para começar esta rodada, mas tem que respeitar o poder de Grasso. Slick mudança de nível por Shevchenko e ela derruba Grasso. Grasso é rápida em montar sua defesa enquanto Shevchekno trabalha de dentro da guarda. Ambas as mulheres desferindo socos leves no corpo da outra. Shevchenko avança para o controle lateral. Grasso tenta contornar isso, mas Shevchenko administra seu peso e equilíbrio lindamente.

Shevchenko olhando para montar o crucifixo. Um pouco de impasse aqui com Shevchenko apenas segurando a posição pacientemente. Grasso chuta a cerca e perde o controle lateral, manobra de joelhos e leva a luta de volta aos pés. Chute interno de Shevchenko. Ela está recebendo seu jab indo. Grasso lançando alguns golpes selvagens à distância, Shevchenko apenas circulando para longe. Boa combinação de Grasso.

O campeão consegue uma chave de corpo e avança para mais uma queda. Shevchenko na meia-guarda. Não há muita ofensa significativa quando a rodada chega ao fim.

O MMA Fighting marca o round 10-9, Shevchenko. Geral, 19-19

Rodada 3: Jabs de Grasso no corpo. Ela acerta um contador à esquerda enquanto Shevchenko atira. Pontuações corretas para Grasso. Shevchenko com um soco certeiro. Grasso caminha direto para uma difícil combinação de 1-2 do campeão. Grasso absorve um jab ao estender demais, mas consegue acertar um soco. Shevchenko muda de nível novamente e coloca Grasso nas costas.

Shevchenko incapaz de se posicionar enquanto Grasso controla um de seus braços. Essa é uma guarda ativa do desafiante. Pontuações pesadas para Shevchenko. Ela está começando a cronometrar o ground and pound. Intercâmbio questionável de Herzog enquanto Shevchenko estava no meio de golpes. Não há problema, pois ela derruba Grasso. Agora há um chute no chão indiscutivelmente ilegal de Grasso.

Shevchenko pega as costas e desfere socos com a mão livre enquanto Grasso tenta um estrangulamento. Scramble by Grasso e ela tenta uma guilhotina, mas não há nada lá.

O MMA Fighting marca o round 10-9, Shevchenko. Geral, 29-28 Shevchenko

Rodada 4: Grasso bate Shevchenko no soco com a mão direita, então ela bloqueia uma queda de longa distância. Shevchenko mantendo Grasso afastado com o jab. Chute interno rápido do campeão. Ela acerta um chute no corpo enquanto Grasso se separa. Jab de Shevchenko. Grasso escapa de outra queda.

Grasso com uma tentativa de queda. Ela leva Shevchenko até a cerca e é uma batalha de underhook. Shevchenko a empurra, ela bate com o joelho no corpo. Outro jab atinge Shevchenko, depois outro. Grasso não conseguiu se conectar com esse poder nesta rodada. Shevchenko dá um chute giratório para trás e Grasso imediatamente a pega de volta.

Grasso luta pelo estrangulamento, mas não consegue colocar o braço embaixo do queixo. Ela não está desistindo e isso está ficando apertado. Grasso aumenta a pressão e parece que Shevchenko pode ter que bater. E ela faz!

NOVO CAMPEÃO!!! ALEXA GRASSO CONSEGUIU!!!

Alexa Grasso def. Valentina Shevchenko por finalização (mata-leão) – Round 4, 4:34