Algumas pessoas estão mais “excitadas” pela Liga dos Campeões do que qualquer outra coisa… e Haaland é uma delas

Cidade de Manchester garantiu sua vaga nas quartas de final da UEFA Champions League com uma goleada por 7 a 0 sobre o RB Leipzig no Etihad Stadium, mais uma vez se estabelecendo como um dos favoritos para erguer o troféu.

Erling Haaland será crucial para a sua campanha, o que ficou ainda mais evidente numa noite que será sempre lembrada pelos seus cinco golos.

O que o Manchester City quer é o sucesso europeu, apesar do que diz Ferran Soriano.

“A Liga dos Campeões não é a prioridade do Manchester City porque jogamos para vencer a Premier League”, disse o CEO do City após o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões em agosto.

No entanto, Pep Guardiola admitiu na segunda-feira que seu tempo no clube será julgado pelo que ele fizer nesta competição… não menos pelo elenco e pelo artilheiro que ele tem.

Então, Erling Haaland chegou, tendo praticamente desaparecido após a Copa do Mundo, pelo menos para seus altos padrões, e ele teve uma noite recorde, marcando cinco gols em um jogo da Liga dos Campeões.

Parecia um roteiro que lembrava outro dos grandes ícones da Liga dos Campeões… Lionel Messi.

O que veio como solução vai acabar arruinando o futebol. A cobrança de pênalti pela abertura é inexplicável. Foi uma bola que roçou na mão do zagueiro e um incidente que o City nem reclamou.

Uma bola de handebol que não altera em nada a trajetória da bola e é quase imperceptível não deve ser marcada como pênalti.

Não basta mais papaguear as regras do handebol, não, algo tem que ser feito sobre isso… e com urgência. PS: a pessoa que estava na sala do VAR, um espanhol, Hernández Hernández.

Por outro lado, os mais fáceis não são vistos. Na primeira metade Ederson saiu de sua área na hora errada e atropelou Konrad Laimer sem sequer tocar na bola.

O árbitro, a meio metro de distância, deu Timo Werner amarelo por protestar. Não parecia cartão vermelho, mas se o VAR também está sendo chamado por outras ocorrências duvidosas, essa com certeza foi uma delas.

Cidade de Manchester estão agora vários passos à frente PSG. É inevitável comparar essas duas equipes, dado que um financiamento considerável financiou seus respectivos aumentos, mas qual é a diferença entre os dois projetos? Por que um está tendo sucesso onde o outro está falhando?

A diferença é que em Manchester eles montaram uma equipe de acordo com uma filosofia rígida. Daí o fato de os Citizens terem somado seis temporadas consecutivas após as oitavas de final e os parisienses terem sido eliminados nesta rodada pela quarta vez desde 2017-18.