Alguns escritórios do Google parecem uma ‘cidade fantasma’ e o CEO Sundar Pichai tem uma solução perfeita para isso

Foi relatado que o Google mudou para um modelo de compartilhamento de mesa para sua força de trabalho em nuvem no mês passado. O CEO do Google, Sundar Pichai, se apresentou para defender a mais recente medida de corte de custos. Pichai afirma que a política de compartilhamento de mesas para os funcionários da unidade Cloud não é apenas para economizar recursos, mas também para evitar que o escritório pareça uma ‘cidade fantasma’.

O CEO do Google, Sundar Pichai, em uma reunião geral, basicamente lembrou aos funcionários que os imóveis são caros e alguns dos escritórios da empresa permanecem vazios. De acordo com um relatório da CNBC, a empresa até nomeou o esforço de redução como ‘Cloud Office Evolution’, ou CLOE, que exige que funcionários e parceiros da nuvem compartilhem mesas nos cinco maiores locais da divisão, incluindo São Francisco e Nova York. Segundo Pichai, a nova política é apenas para funcionários da nuvem no momento, e a empresa está dando liberdade para as equipes experimentarem.

Pichai abordou as preocupações dos funcionários em relação ao lançamento da política de compartilhamento de mesa e como ela foi comunicada à força de trabalho. O feedback dos funcionários foi que “falar duas vezes é desrespeitoso e frustrante” e “nem toda medida de corte de custos precisa ser distorcida para soar bem para os funcionários”. Pichai reconheceu o feedback e prometeu ser direto na comunicação.

Continuando os esforços de Pichai para justificar a prática de compartilhamento de mesa, o vice-presidente de estratégia e operações do Google Cloud, Anas Osman, disse que o compartilhamento levou a mais produtividade, e os dados do piloto mostram que “os googlers relataram uma colaboração significativamente melhor quando atribuíram dias em o escritório mesmo que fosse em modelo rotativo e mesa compartilhada.”

Os funcionários do Google tiveram a opção de ter uma mesa dedicada ou compartilhada durante o piloto, e mesas 1 para 1 foram utilizadas aproximadamente 35% do tempo em quatro dias ou mais, de acordo com o relatório.

Google Demissões é a razão por trás dos escritórios da ‘cidade fantasma’?

O Google demitiu 12.000 funcionários de seus escritórios em todo o mundo. A empresa espera incorrer em custos de cerca de US$ 500 milhões no período atual relacionados à redução do espaço global de escritórios. O lento crescimento da receita foi atribuído às demissões. A empresa também demitiu mais de 400 funcionários de seus escritórios do Google India. No entanto, não se fala em encolhimento nos imóveis para escritórios.

