Alinhamento de políticas públicas para o desenvolvimento social é apresentado em Penedo

Primeiro encontro regional promovido pelo Governo de Alagoas reuniu representantes de 22 municípios

Secom PMP

Penedo recebeu nesta quinta-feira, 09 de março, representantes de 22 municípios alagoanos para o 1º Encontro Regional do Agreste e do Baixo São Francisco sobre a Política Estadual de Assistência Social.

O evento realizado pelo Governo de Alagoas com apoio da Prefeitura de Penedo no Theatro Sete de Setembro foi aberto pelo Vice-Governador Ronaldo Lessa, o Prefeito Ronaldo Lopes, a Secretária de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social Kátia Born e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Rafael Ferreira.

As diretrizes para alinhar o trabalho que une os governos federal, estadual e municipal foram apresentadas na abertura do encontro regional, com destaque para o uso de dados do Cadastro Único (CadUnico) para planejar as ações, conforme destacou Kátia Born.

A gestora da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) frisou ainda a necessidade de realização de concurso público e da capacitação da mão de obra, anunciando que a Seades atenderá os 102 municípios alagoanos com recurso financeiro regular para os CRAS e CREAS.

Creches para que as mães possam trabalhar e a integração da agricultura familiar com os restaurantes populares também são parte do plano de ações de combate à fome. No caso de Penedo, o Prefeito Ronaldo Lopes tem projeto pronto para construir o primeiro restaurante popular da cidade e trabalha para conseguir recursos.

Já em relação aos alimentos produzidos no sistema de agricultura familiar, o governo Ronaldo Lopes amplia a compra dos itens que estão no cardápio dos estudantes da rede pública municipal, com o contrato mais recente no valor de R$ 1,5 milhão.

O programa de melhorias habitacionais também é outra frente de trabalho em Penedo, realizado com apoio do Governo de Alagoas que também é parceiro do programa Vida Nova nas Grotas, assim como de outras atividades levadas à população de baixa renda.

Ronaldo Lessa destacou o trabalho do Prefeito Ronaldo Lopes e lembrou que os encontros regionais organizados pela Seades são a oportunidade para debater propostas e apresentar soluções com bons resultados comprovados pela prática.

O 1º Encontro Regional do Agreste e do Baixo São Francisco sobre a Política Estadual de Assistência Social continuou com a realização de palestras e mesas de trabalho.