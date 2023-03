Alistair Overeem suspenso por 1 ano, vitória sobre Badr Hari revertida para no-contest devido a violação de doping

Alistair Overeem foi suspenso por um ano e sua vitória sobre Badr Hari foi anulada devido a uma violação das regras antidoping do GLORY.

Além da suspensão, Overeem foi removido do ranking do GLORY e foi solicitado a entregar uma porcentagem de suas vitórias na luta.

Autoridades do GLORY confirmaram a notícia ao MMA Fighting na terça-feira, após um relatório inicial da VechtsportInfo.

Já havia sido relatado que Overeem testou positivo para uma substância proibida, embora detalhes sobre o que exatamente foi encontrado em seu sistema não tenham sido revelados. Overeem teve suas amostras A e B testadas e os resultados deram positivo, o que levou a punição a ser aplicada por GLORY.

Overeem voltou ao kickboxing em 2022, depois que sua carreira no UFC chegou ao fim após uma década na promoção.

Em sua primeira luta, Overeem conquistou uma vitória por decisão unânime sobre Hari em uma batalha de ida e volta, mas essa vitória agora foi removida de seu registro e a luta foi declarada sem contestação.

Overeem não fez nenhuma declaração sobre o teste de drogas positivo ou sua suspensão.

Durante seu tempo no UFC, Overeem também enfrentou uma suspensão de nove meses imposta pela Comissão Atlética de Nevada após testar positivo para níveis elevados de testosterona, que era mais que o dobro do limite permitido no estado na época.