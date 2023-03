Alonso e Hamilton compartilham abraço emocionado após batalha épica na pista

euewis hamilton e Fernando Alonso lutam na Fórmula 1 desde 2007, quando o piloto inglês estreou no esporte.

Eles foram companheiros de equipe e rivais e fizeram vários duelos épicos ao longo dos anos, mas já se passou uma década desde que competiram em máquinas iguais.

Ao que tudo indica, terão recursos iguais em 2023, já que Aston Martin alcançou Mercedes e isso produziu uma emocionante batalha de inteligência durante Grande Prêmio do Bahrein de domingo.

Enquanto Max Verstappen estava bem na frente no caminho para a vitória, o espanhol e o britânico lutavam pelo último lugar no pódio.

Era Alonso que saiu na frente, realizando uma ultrapassagem incrível na curva 10, que já garantiu os destaques da temporada, mesmo que tenha ocorrido no fim de semana de abertura.

De lá, Alonso passado Carlos Sainz terminar em terceiro, com hamilton finalmente chegando em quinto lugar.

Hamilton procura Alonso para parabéns

Depois da corrida, enquanto Alonso estava conversando com o canal espanhol DAZN, hamilton interrompeu a entrevista de seu ex-companheiro de equipe para parabenizá-lo por sua viagem.

Mesmo que não houvesse muitas palavras ditas, havia um claro respeito entre os dois veteranos como hamilton apontou que o Aston Martin homem merecia todos os elogios do mundo.

O otimismo de Fernando Alonso

“Terminar no pódio na primeira corrida do ano é incrível”, Alonso disse enquanto discutia a conquista após a corrida.

“O que Aston Martin fez durante o inverno para ter o segundo melhor carro na primeira corrida é simplesmente irreal.

“Obviamente eu adoraria começar na frente de [the Red Bulls and Ferraris] e usar nosso ritmo, mas não fizemos a melhor largada e tivemos que passar na pista.

“Parecia um pouco mais excitante e com mais adrenalina, com certeza, então espero que as pessoas tenham gostado.

“Nós também gostamos, então vamos aproveitar juntos.”

A nova temporada está apenas começando, mas já há motivos para os fãs de Alonso ser otimista.