Alphabet, controladora do Google, demite mais funcionários da Waymo na segunda rodada de demissões

A empresa controladora do Google, Alphabet, conduziu outra rodada de demissões para uma de suas subsidiárias. A empresa de direção autônoma Waymo demitiu cerca de 8% de sua força de trabalho após as duas rodadas de demissões.

A Waymo demitiu 137 funcionários na segunda rodada de demissões, de acordo com um relatório da Reuters. O relatório sugere que cortes de empregos foram feitos em funções de engenharia. A empresa de propriedade da Alphabet está conduzindo as demissões como parte dos cortes para “focar no sucesso comercial”. No total, a Waymo removeu 209 funcionários este ano.

Demissões do Google

A maior marca da Alphabet, o Google, realizou demissões em massa no início deste ano. A gigante das buscas removeu 12.000 funcionários em uma única rodada de demissões. Mais de 400 funcionários do escritório indiano foram demitidos no mês passado, como parte do processo de demissão.

O Google não está sozinho

O Google está em parceria com outros gigantes da tecnologia, incluindo Amazon, Meta, Twitter, HP, Salesforce e muitos mais. A Amazon anunciou que removerá 18.000 empregos. A Meta demitiu 11.000 funcionários de seus escritórios em todo o mundo. O Twitter também está demitindo pessoas em várias rodadas de cortes de empregos. A empresa realizou cerca de 8 rodadas diferentes de demissões desde que Elon Musk assumiu a empresa de mídia social por um valor de US$ 44 bilhões.

A onda de demissões também está afetando os players da indústria automobilística nos EUA. Isso inclui nomes como Rivian Automotive, General Motors e muito mais.

As empresas autônomas estão lutando para introduzir serviços comerciais com base na pesquisa e desenvolvimento atuais. A Tesla, uma das empresas na fronteira da tecnologia de direção autônoma, também enfrenta inúmeras acusações devido às mortes causadas por sua atualização de direção totalmente autônoma (FSD). No entanto, a Zoox, da Amazon, fez algum progresso na tecnologia ao testar robôs-táxis autônomos para seus próprios funcionários.

Leia também: telefones Google Pixel travando depois de reproduzir este vídeo ‘assustador’ do YouTube