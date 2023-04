Alupar abriu vagas de EMPREGO em várias regiões do país

A Alupar nasceu no ano de 2007 com atuação no ramo de energia, mais precisamente nos setores de transmissão e geração. Neste momento, a corporação é líder nesse departamento quando se trata de companhias totalmente privadas. Há pouco tempo, novos cargos ficaram disponíveis para candidatura no país. Confira, a seguir.

Alupar anuncia novas oportunidades de emprego no Brasil

A Alupar opera no segmento de energia no Brasil, mas precisamente nos ramos de transmissão e geração. Fundada em 2007, a empresa é uma holding de controle privado, sendo líder do departamento no território nacional.

No setor de geração, a corporação investe em ativos de pequeno e médio porte, como eólicas, usinas fotovoltaicas, PCHs e UHEs. Aqui, além do Brasil, a Alupar tem atuação na Colômbia e no Peru.

Para fortalecer sua equipe profissional, novos cargos ficaram em aberto dentro de suas unidades no Brasil. Confira.

Técnico de Manutenção Elétrica – Aracati / CE;







Analista de Compras – São Paulo / SP;







Técnico de Proteção de Supervisão e Controle – Bom Jesus da Lapa / BA;







Engenheiro de Transmissão – São Paulo / SP;







Analista de Meio Ambiente – São Paulo / SP;







Técnico de Segurança do Trabalho – Santa Helena de Goiás / GO;







Analista de Planejamento Financeiro – São Paulo / SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

A Alupar está presente em grande parte do território brasileiro, gerando emprego de forma constante e potencializando a economia do país como um todo.

Caso tenha interesse em uma das oportunidades divulgadas no portal de recrutamento da empresa, basta acessar o site 123empregos e enviar seus documentos profissionais.

