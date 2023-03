Amazon Holi Shopping Store: Ofertas no OnePlus Nord CE 2 Lite, Samsung Galaxy M13 e mais

A Amazon.in está oferecendo promoções e ofertas em sua Holi Shopping Store. A gigante do comércio eletrônico oferecerá descontos em laptops, smartphones, smartwatches e dispositivos da Amazon. Aqui estão alguns dos produtos que os clientes podem comprar a preços com desconto:

ASUS Vivobook Pro 16: os clientes da Amazon Índia podem adquirir este laptop com Intel Core de 11ª geração, velocidade básica de 2,5 GHz, cache de 24 MB, velocidade máxima de até 4,9 GHz, 8 núcleos e muito mais a um preço com desconto de Rs 85.990.

boAt Wave Edge: este smartwatch da boAt está disponível por Rs 2.199. O smartwatch boAt será capaz de monitorar sua saúde e acompanhar suas metas de condicionamento físico com mais de 100 modos esportivos.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: Este smartphone inclui uma câmera principal de 64 MP com EIS, lente de profundidade de 2 MP e lente macro de 2 MP e uma câmera frontal Sony IMX471 de 16 MP. Os clientes podem comprá-lo por Rs 18.999.

Galaxy M13: Este smartphone vem com 1 ano de garantia do fabricante para o dispositivo e 6 meses de garantia do fabricante para acessórios na caixa, incluindo baterias, a partir da data da compra. Os clientes podem adquirir este smartphone por Rs 10.999.

Echo Dot (3ª Geração): O alto-falante inteligente com Alexa, Echo Dot (3ª geração) está disponível por Rs 3.499. O alto-falante inteligente Alexa ajudará os usuários a controlar sua casa inteligente.

Amazon Fire TV Stick Lite com Alexa Voice Remote Lite: O Fire TV Stick Lite oferece streaming em Full HD e usa o Alexa Voice Remote Lite para navegar, reproduzir, pausar, retroceder ou avançar conteúdo com comandos de voz. Os clientes podem obtê-lo por Rs 3.299.

Kindle (2022): É o Kindle mais leve e compacto. O e-reader vem com uma tela antirreflexo de 300 ppi. Os clientes podem obtê-lo por Rs 9.999.

