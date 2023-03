Amber Heard parece revigorada e em paz com sua família após o processo exaustivo com Johnny Depp

Amber Heard vive muito tranquila depois do exaustivo julgamento que teve com Johnny Depp ano passado. A atriz está longe dos holofotes, vive tranquilamente na Espanha com a filha.

Depois de tantos escândalos, Heard escolheu a ilha de Maiorca se aposentar por um tempo do show business. Alguns dias atrás ela foi vista em um parque enquanto brincava com sua filha, ela parecia muito calma, com um sorriso no rosto e acima de tudo feliz.

Heard perdeu o processo contra Depp e caiu em profunda depressão, e Hollywood fechou suas portas para ela.

Heard apelou da resolução do julgamento

Amber Heard recorreu oficialmente da sentença que a condenou por crime de difamação cometido contra o ator Johnny Deppque lhe concedeu uma indenização milionária.

Segundo o Los Angeles Times, os advogados da atriz consideram que houve vários erros durante esse julgamento de mídia -no qual até membros do júri deram entrevistas-, como o fato de que a audiência foi realizada na Virgínia e que o tribunal se recusou a admitir como prova várias comunicações entre Ouviu e alguns médicos.

A estrela da saga Piratas do Caribe iria acusá-la de mencioná-la implicitamente em um artigo de opinião de 2018 que ele escreveria para o Washington Post.

Em seu veredicto, o júri condenou Heard e concedeu $ 10 milhões em danos compensatórios e $ 5 milhões em danos punitivos para Depp. O júri também concedeu $ 2 milhões em danos compensatórios a ela, já que a atriz apresentou uma queixa criminal contra seu ex, a quem ela também acusou de difamação criminal.