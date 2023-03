Ameaças contra Leo Messi em ataque aos negócios da família de Antonela Rocuzzo na Argentina

Tsupermercado pertencente à família de Antonella Rocuzzoesposa de jogador de futebol Leo Messilocalizado em Rosario (leste), foi atingido por vários tiros na madrugada de quinta-feira, confirmaram fontes oficiais à EFE, que informaram que havia uma mensagem explícita para o craque argentino.

Além dos tiros, foi encontrada no local uma mensagem dedicada ao capitão da seleção argentina, eleito o Melhor Jogador da Copa do Mundo do Catar 2022 e recentemente eleito o Melhor jogador masculino do mundo.

“Messi estamos esperando por você, [mayor of Rosario, Pablo] Javkin também é narcotraficante, ele não vai cuidar de você”, dizia a mensagem.

Segundo relatos, 14 tiros foram disparados na frente do Rocuzzo loja da família, localizada na zona oeste de Rosario, cidade natal do jogador na província argentina de Santa Fé, pouco antes das 03h00 locais.

A maioria dos tiros atingiu uma das três persianas metálicas e estima-se que os agressores estivessem em uma motocicleta.

Leo Messi tem uma casa em Rosario

Rosario é considerada a cidade mais afetada pela violência na Argentina, atingida por atos de criminalidade devido à ação de quadrilhas de traficantes.

O PSG O atacante costuma comemorar o Natal em sua cidade natal, onde possui uma casa em um bairro privado, como também fez após a conquista da Copa do Mundo em dezembro.